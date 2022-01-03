На БелЖД растет количество «брошенных поездов» 3 3.01.2022, 11:55

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иллюстрационное фото

Фотофакт.

Из-за конвенционного запрещения Латвией на прием к перевозке всех грузов со всех станций Белорусской железной дороги, включая транзит по территории Латвийской республики, на станциях Витебского отделения БелЖД наблюдается рост количества "брошенных поездов", сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Ранее Латвия ввела запрет на перевозку от белорусских грузоотправителей. Запрет ввели с 20 декабря по 15 января. Очень вероятно, что его продлят.

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