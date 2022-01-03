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Протестующие в Казахстане добились снижения цены на газ

  • 3.01.2022, 15:31
  • 2,892
Протестующие в Казахстане добились снижения цены на газ

Вчера они перекрыли движение в городе Жанаозене.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, передает корреспондент tengrinews.kz.

Напомним, сотни людей пришли к зданию акимата в Жанаозене. В городе отключили мобильную связь. В городе, где большинство автомобилей заправляются газом, протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре населенного пункта.

С 1 января цена на сжиженный газ повысилась до 120 тенге за литр (около 30 центов). Жители города требуют снизить цены до 50 тенге.

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