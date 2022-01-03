Сколько стоят артисты, которые поют на концертах у Лукашенко 3 3.01.2022, 16:52

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Фото: Белсат

Бывший юрист «Минскконцерта» назвал прайс-листы певцов.

Ольга Працкевич, бывший юрист «Минскконцерта» рассказала «Белсату» о том, как организовываются мероприятия для топ чиновников в Беларуси, в том числе для Александра Лукашенко.

– Как готовятся к мероприятиям с участием Лукашенко?

– Мингорисполком выбирает режиссера, который дает сценарий. Я ни разу не видела конкурса сценариев. Одни и те же сценаристы работают с мероприятия на мероприятие. Такие мероприятия готовят заранее. Идет согласование всех присутствующих в зале, подаются списки в службу безопасности. Экстренных мероприятий не было никогда. Даже технические работники на таком мероприятии должны быть благонадежными. Возьмут худшего специалиста, но который всегда соглашается. То же самое касается артистов. Если артист был где-то замечен, его уже не берут. Списки подавались в Мингорисполком, который их фильтровал. После этого они попадали в службу безопасности, которая их еще раз фильтровала.

– А мероприятия с участием Лукашенко и без него отличаются по цене?

– Если с участием Лукашенко, то будут другие артисты, у них другой прайс. Служба безопасности будет работать отдельно. Мы ее не оплачиваем. Если это городское мероприятие, там будет какая-нибудь «Минутка», 20 детишек будут прыгать за 300 рублей. А если с Лукашенко, то уже Ланская прогибается за 3000.

– Какие гонорары у белорусских артистов?

– Цена зависит от того, есть ли звание у артиста. Четкий тариф всегда был у «Песняров». Здесь я не могу сказать, что неоправданно, потому что это коллектив, и приезжают со своим оборудованием. Ярмоленко берет за выступление от 3000 белорусских рублей. Ланская всегда стоила хорошо, от 2000 за песню. Алехно – 1500. «Аура» стоит от 2500 и выше, у них резко вырос гонорар. Может, из-за песни «Любимую не отдают». Жанет и Гюнешь недорогие, около 1000 за выступление.

Солодуха, когда я только пришла, стоил 3000–3500. Последнее мероприятие он уже стоил 2000 белорусских рублей. А Груздевы – это в довесок. Сестры Груздевы при мне выступали только на женском форуме «За Беларусь». Я не помню, сколько они стоили, но недорого. После этого они очень навязчиво предлагали свои услуги, но их не хотели брать. Они настолько неинтересны, что не нужны даже в Мингорисполкоме. У президентского оркестра хорошие гонорары. Как правило, выше 20 тысяч белорусских рублей. Но здесь есть нюансы. Артисты же этих денег не видят. Оркестр – на службе президента, поэтому деньги поступают в общую копилку.

– А как менялся гонорар исполнителей? Они теперь стали зарабатывать больше?

– Они стали зарабатывать меньше. Ведь как бы они ни старались быть лояльными к власти, у власти есть более важные потребности. Поэтому денег выделялось все меньше и меньше, гонорары падали. Они вроде бы и старались, прогибались, а цены падают. Примерно на 30 % упали. Это не от нас зависело, «Минскконцерту» просто урезали бюджет. Мы им говорили, что денег нет. Артисты высказывали нам недовольство, фыркали, кричали. Ланская всегда скандалит.

– Какое мероприятие, организованное «Минсканцертом», было самым дорогим?

– День Победы. Там фейерверк около полумиллиона стоит, а еще плюс концерт. Где-то около 2-2,5 миллиона. «Минсканцерту» выдавались деньги из местного бюджета, это бюджет Минска. Когда я пришла туда работать, я не могла понять, откуда берутся суммы, которые мы выделяем на техническое оснащение.

Женский форум «За Беларусь» был достаточно дорогим. При том такой он был экстренный, непонятный. Резко организовали, вбухали деньги. По артистам сразу было видно, что мероприятие с участием Лукашенко. Было везде опубликовано, что он нечаянно приехал, но на самом деле не бывает неожиданных приездов Лукашенко. Мероприятие собирали очень срочно, буквально за несколько дней. Туда Баскова привезли, его наша организация не оплачивала. Да и никакая другая организация законно Баскова не оплачивала. Потом выяснилось, что по бухгалтерии Басков нигде не проходил. Мне рассказали, что Басков стоил $ 5000, а оплачивал его БРСМ. Потому что нельзя за счет бюджета артисту столько заплатить. Все дорогое всегда проходит через БРСМ.

– А существуют ли черные списки артистов?

– Да, существуют. С того, с чем я столкнулась, перед концертом в Facebook появилась нашумевшая фотография Дениса Дудинского в очереди в магазин symbal.by, после этого был звонок из Мингорисполкома. Сказали убрать Дудинского срочно из ведущих. А мероприятие было уже завтра. Мы едва нашли ведущего. Весной 2021 года в Мингорисполкоме говорили, чтобы им присылали сведения о всех, кого берем на работу, даже об уборщиках. И наказанных по статье 23.34 не брать на работу.

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