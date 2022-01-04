Названы лучшие продукты для очищения печени 1 4.01.2022, 13:53

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Специалисты выделили грецкие орехи.

Печень помогает организму избавиться от шлаков и токсинов. Она нейтрализует многие вредные вещества, но иногда сама нуждается в чистке. Если не следить за здоровьем природного фильтра, могут возникнуть серьезные осложнения и болезни. Врач-гастроэнтеролог Кейр Шет рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион для очищения печени, пишет healthinfo.ua.

Если хотите укрепить здоровье печени и очистить ее от токсинов, добавьте в рацион следующие продукты:

Кофе

Бодрящий напиток уменьшает накопление жира вокруг печени. Это подтвердило исследование, которое проводилось на людях, страдающих жировыми заболеваниями печени.

Зеленый чай

В составе зеленого чая есть множество витаминов, антиоксидантов, в частности катехинов, которые помогают при жировых заболеваниях печени, а также способствуют снижению веса.

Грецкие орехи

В их составе есть жирные ненасыщенные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление и улучшают функцию печени. Это подтвердил обзор исследований 2015 года. Он показал, что печень участников, которые имели НАЖБП (неалкогольную жировую болезнь печени) и употребляли грецкие орехи, начала функционировать гораздо лучше.

Чеснок

Эксперты говорят, что употребление чеснока помогает при жировых заболеваниях печени. Содержащиеся в чесноке соединения серы помогают усилить фильтрующую способность печени. В нем также содержатся полезные для железы аллицин и селен.

Зелень

Стоит обогатить свой рацион шпинатом, листьями салата и другой зеленью, потому что в ее составе много витаминов и полезных веществ, благоприятно влияющих на работу печени. Кинза дает общеоздоровительный эффект, содержащиеся в ней вещества помогают выводу тяжелых металлов из организма.

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