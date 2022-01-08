От Лунинца до Бобруйска: Самые громкие ЧП с мостами и что после них было 1 8.01.2022, 18:15

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Ситуация в стране с мостами - очередной провал лукашистов.

Ночью 8 января в центре Минска обрушилась часть путепровода над Немигой. К счастью, обошлось без пострадавших. Городские власти предварительно причиной обрушения называют «усталость» конструкции и обещают оперативно ликвидировать последствия, возвести новый путепровод, а заодно проверить все подобные объекты в Минске. Zerkalo.io решило вспомнить, когда уже звучали такие обещания и что было после.

«Психоз вокруг мостов»

7 декабря 2017 года на 888-метровом автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь в регионе. Ведь отныне, чтобы попасть из Турова в Житковичи и наоборот, необходимо было делать крюк в 300 км.

Временно проблему решали понтонный мост и паромная переправа. Но зимой, когда реку сковывало льдом, люди снова оказывались отрезанными от большой земли.

Отремонтированный мост спустя почти год торжественно открыли к 7 ноября. Прибывший на церемонию Лукашенко заявил, что поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране.

Тогда же прозвучала цифра — 32 моста на основных трассах нуждаются в реконструкции, модернизации и замене. «Это в дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране уже идут работы. Таким образом, примерно 25 мостов в течение года мы будем делать. Средства на это мы найдем, если необходимо, то изымем из всех программ и направим их на мосты», — заявил тогда Лукашенко.

К теме мостов он возвращался потом еще не раз.

«Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов. Нам надо за короткий промежуток времени все эти мосты восстановить. Надо обязательно начинать массово работать», — вновь поднимал Лукашенко тему спустя полтора года, во время поездки в Лидский район.

Однако несмотря на громкие заявления из-за резонансных аварий и трещин мосты еще не раз попадали (и продолжают попадать) в сводки новостей.

От Лунинца до Бобруйска

В конце апреля 2018 года на развязке трассы М-10/ Р-13 (363 километр, в районе Лунинца) на пересечении путепровода с железнодорожным полотном лопнули и накренились опоры путепровода.

В августе 2018 года в Минске в районе развязки улиц Бабушкина — МКАД — Игуменский тракт лопнула опора моста и часть проезжего полотна провалилась.

В начале 2020 года специалисты обнаружили трещины в конструкции балок путепровода на пересечении улицы Орловской с проспектом Победителей в столице. Сперва под ним поставили подпорки, а потом закрыли мост на ремонт.

В мае 2021 года обрушился мост через реку Рова (трасса Р67 «Борисов — Березино — Бобруйск») недалеко от деревни Новоселки.

В том же мае обрушился железобетонный мост через реку Лесная Левая в Пружанском районе возле деревни Броды (трасса Н-525 «Щерчево-Шерешево»).

Через месяц в Минском районе из-за большого потока воды обрушился мост через реку Менка.

Мост новый — проблемы старые

В июле прошлого года в Гродно после почти двухгодичной реконструкции должны были открывать Восточный мост, соединяющий берега Немана. На мероприятие ждали Лукашенко, но торжества пришлось отложить — во время сильного ливня грунт и земля вокруг моста обвалились.

Через несколько дней к мосту прибыли православные священники и отслужили там молебен, а по мосту пронесли икону Жировичской Божьей матери. После чего строение все же удалось открыть.

К слову, в связи с ремонтно-восстановительными работами на Немиге откладывается ремонт путепровода на проспекте Жукова. Как пояснил генеральный директор «Горремавтодора Мингорисполкома» Денис Глинский, «чтобы центр города не встал в пробках».

Напомним, к ремонту моста на Жукова рассчитывали приступить в феврале. Специалисты отмечали, что это довольно сложный объект — там около 200 балок, 33 из которых подлежат замене. Сложность ремонта еще и в том, что расположен путепровод над оживленной железнодорожной веткой.

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