РЖД накрыл транспортный коллапс 8.01.2022, 18:49

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Из-за заторов в портах российская монополия вводит ограничения на перевозки грузов.

ОАО «Российские железные дороги» в январе ввели вынужденные ограничения на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых нефтебазах из-за образовавшихся заторов, сообщает finanz.ru со ссылкой на холдинг.

«РЖД в январе пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адреса отдельных операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз. Все потому, что в очередях на выгрузку к ним скопилось слишком много поездов», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первые дни 2022 года погрузка на сети РЖД в адрес портов выросла на 3,8%, при этом не все морские терминалы оказались готовы к таким объемам: средняя выгрузка составляет всего 58% от их перерабатывающей способности.

Среди основных причин снижения выгрузки в РЖД назвали неисправности перегрузочного оборудования, неготовность к работе со смерзшимся грузом, переполнение складских емкостей из-за задержек подхода флота.

Так, в РЖД отметили, что терминал «Ванинотрансуголь» на станции Дюанка выгружает вдвое меньше норматива - 263 вагона в сутки. Порт Посьет выполняет план только на 32%, принимая 111 вагонов с углем. При этом, выгрузку ожидает 15 поездов с углем.

Не в полной мере справляются с выгрузкой нефтепродуктов «РН-Морской терминал Находка» на станции Крабовая и «Востокбункер» на станции Блюхер, в очереди ожидают 17 поездов.

«Новые коммунальные технологии» на станции Лужская выгружают смерзшийся уголь грейфером, обрабатываются только 350 вагонов вместо 580. «Портэнерго» сливает 317 цистерн с нефтепродуктами вместо 388, «Усть-Луга Ойл» - 1,36 тыс. вместо 1,41 тыс. В их адрес простаивает более 20 поездов с грузом.

В порту Туапсе 4 января выгрузили 400 вагонов вместо 1,09 тыс. из-за штормового ветра. Очереди на слив нефтепродуктов по-прежнему сохраняются к терминалам «Импортпищепром» и «Новороссийский мазутный терминал».

«Все это сдерживает погрузку экспортных грузов и усложняет ситуацию с движением поездов на припортовых железных дорогах. РЖД заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации. Находимся в постоянном контакте с портовиками, чтобы помочь коллегам оптимизировать работу. Ведь наша общая цель - продолжать наращивать объемы перевозок», - добавили в РЖД.

В декабре 2021 года РЖД сообщали, что холдинг вынужден вводить ограничения на погрузку нефтяных грузов из-за заторов в портах. В компании отмечали, что, несмотря на улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. При этом погодные условия осложнили работу всех морских портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке.

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