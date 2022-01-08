Политолог: Назарбаев находится на курортном острове в Китае 1 8.01.2022, 21:46

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По словам Аркадия Дубнова, на этом острове экс-правитель Казахстана часто отдыхает и лечится.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове Хайнань в Китае, сообщил «Дождю» политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты», в данных которого он уверен.

По словам Дубнова, на этом острове Назарбаев часто отдыхает и лечится.

«Оттуда, видимо, он действительно осуществляет какую-то связь с властными фигурами в Астане, извините, в Нур-Султане, Алматы. Если верить Лукашенко, то они общались недавно по телефону», — сказал Дубнов.

Накануне он писал со ссылкой на «свои источники», что Назарбаев находится в Китае.

Казахстанское издание Orda.kz накануне сообщило, что Назарбаев и три его дочери с семьями уехали из страны, где с 2 января продолжаются протесты.

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