Политолог: Назарбаев находится на курортном острове в Китае

Политолог: Назарбаев находится на курортном острове в Китае1
- 8.01.2022, 21:46
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По словам Аркадия Дубнова, на этом острове экс-правитель Казахстана часто отдыхает и лечится.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове Хайнань в Китае, сообщил «Дождю» политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты», в данных которого он уверен.
По словам Дубнова, на этом острове Назарбаев часто отдыхает и лечится.
«Оттуда, видимо, он действительно осуществляет какую-то связь с властными фигурами в Астане, извините, в Нур-Султане, Алматы. Если верить Лукашенко, то они общались недавно по телефону», — сказал Дубнов.
Накануне он писал со ссылкой на «свои источники», что Назарбаев находится в Китае.
Казахстанское издание Orda.kz накануне сообщило, что Назарбаев и три его дочери с семьями уехали из страны, где с 2 января продолжаются протесты.