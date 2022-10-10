Ученые нашли самую большую пирамиду в мире 3 10.10.2022, 13:17

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Она спрятана на холме в Мексике.

Самые большие и высокие пирамиды в мире — это невероятные подвиги дизайна, инженерии и строительства. Великая пирамида Гизы часто получает корону, когда речь идет о пирамидах. Однако храм в Чолуле затмевает Великую пирамиду в Гизе.

Скрываясь под травой, деревьями и почвой, находится Великая пирамида Чолула, считающаяся самым большим памятником, когда-либо построенным на Земле, с основанием, в четыре раза превышающим размер Великой пирамиды Гизы. Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Великая пирамида Чолула, известная местным жителям как Тлачиуальтепетль (искусственная гора), имеет высоту около 66 метров (216 футов) и ширину 450 метров (1475 футов). Ее объем почти вдвое превышает размер Великой пирамиды, самой большой из трех знаменитых пирамид Гизы. Археологи считают, что таинственный комплекс был построен около 300 г. до н.э., хотя они не могут прийти к единому мнению, кто именно его построил.

Великая пирамида Тепанапы, также известная как Великая пирамида Чолулы, представляет собой рукотворное сооружение, построенное 2400 лет назад, расположенное в Мексике. Испанская армия полностью упустила его из виду во время вторжения в 1519 году.

Чолула находится недалеко от столицы Теночтитлана и был одним из самых важных городов империи ацтеков. В нем проживало около 100 000 человек, и он был известен своими шумными рынками и прекрасными товарами. Город считался невероятно священным, и люди строили священную пирамиду на каждый день года.

В 1519 году Эрнан Кортес и его люди вошли в город и вырезали 10 процентов населения, построив крошечную церковь на вершине массивного холма в знак своего завоевания.

Одна из них, Иглесия-де-Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ремедиоса, должна была стать — по сути — шляпой, после того, как ее неосознанно поместили на вершину Великой пирамиды Чолулы.

Пирамида на самом деле может похвастаться самым продолжительным пребыванием людей среди всех зданий, чему способствует ее испанский церковный капот. Высокая претензия на самый большой памятник, когда-либо воздвигнутый людьми в Мезоамерике.

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