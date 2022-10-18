Американский нефтяной гигант Exxon Mobil ушел из России 1 18.10.2022, 20:04

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Exxon Mobil управляла проектом «Сахалин-1».

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Об этом сообщает CNN.

«Мы приложили все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими заинтересованными сторонами. Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1», и проект был передан российскому оператору», - заявил представитель Exxon Mobil.

Напомним, Exxon Mobil 2 марта заявила о выходе из проекта «Сахалин-1», отказавшись инвестировать в Россию. Exxon Mobil управляла проектом «Сахалин-1» от имени Международного консорциума японских, индийских и российских компаний.

В начале августа Exxon заявила о переговорах по передаче своей 30% доли неустановленной третьей стороне. Путин, со своей стороны, издал указ о запрете выхода иностранных акционеров из нескольких стратегических проектов, включая «Сахалин-1», до конца года.

Позже российский президент подписал указ о передаче проекта «Сахалин-1» России.

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