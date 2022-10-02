Стало известно, кому Борис Моисеев завещал все свое имущество 2.10.2022, 13:35

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Певец поступил по совету Иосифа Кобзона.

27 сентября текущего года стало известно о смерти российского певца Бориса Моисеева. В сети сразу же начали распространяться слухи о том, кому же достанется все его нажитое имущество.

Предполагалось, что квартиру в Юрмале он передаст Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. СМИ говорили о том, что Моисеев внес Орбакайте в завещание, так как хотел отблагодарить Примадонну за финансовую помощь.

При этом продюсер Евгений Морозов в комментарии «Комсомольской правде» уточнил, что Орбакайте ничего не получит, как и брат Моисеева - Маркс Толкач. Второй не получит ни гроша, потому что забыл о своем брате, когда тот мучился после двух пережитых инсультов.

Так, по словам Морозова, все имущество Моисеев завещал своему концертному директору Сергею Гороху. А все потому, что именно он постоянно находился рядом с артистов и помогал ему.

Также Морозов отметил, что завещать все имущество Гороху Моисееву посоветовал Иосиф Кобзон, который на тот момент еще был жив.

«Боря переписал все имущество на своего директора Сережу Гороха. Родному брату он ничего не хочет оставлять. И я Борю поддержал в этом решении. Я думаю, это правильно, все-таки Горох с ним 24 часа вместе. Самый близкий человек! А родственники про больного Борю даже не вспоминают», - процитировал слова Кобзона продюсер.

Смерть Бориса Моисеева

Известно, что Борис Моисеев пережил два инсульта. Первый раз это случилось с ним в 2010 году, а второй - в 2015. Последствия после перенесенных инсультов были тяжелыми - у него перестали функционировать рука и верхняя губа, а также он с трудом мог разговаривать.

Последние годы жизни он был отшельником. Лишний раз Моисеев даже на улицу не выходил.

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