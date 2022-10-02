10 государств НАТО поддержали вступление Украины в Альянс 11 2.10.2022, 16:00

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Среди них - Польша и Литва.

Украина благодарит союзников за поддержку ее вступления в НАТО. Речь идет уже о десяти государств-членов блока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- За 48 часов с подписания заявки на вступление в НАТО 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе. В основном это страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История творится сегодня, - написал Подоляк.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что уже 10 стран поддержали членство Украины в НАТО, такие как Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия и Канада.

Cогласно алгоритму процедуры вступления в блок, поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

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