закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На юге Украины морпех уничтожил российский вертолет из пулемета

6
  • 23.10.2022, 16:37
  • 8,818
На юге Украины морпех уничтожил российский вертолет из пулемета

Украинский защитник вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета.

На юге военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (Одесская обл.) уничтожил российский вертолет из пулемета. Об этом сообщили в бригаде.

- На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского винтокрылого и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный, - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в объединенном координационном пресс-центре Сил охраны и обороны «Юг», сегодня украиснкие морские пехотинцы получили возможность раскрыть уникальные подробности недавнего уничтожения вертолета.

Отметим, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 2Аллигатор» считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный