На юге Украины морпех уничтожил российский вертолет из пулемета 6 23.10.2022, 16:37

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Украинский защитник вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета.

На юге военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (Одесская обл.) уничтожил российский вертолет из пулемета. Об этом сообщили в бригаде.

- На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского винтокрылого и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный, - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в объединенном координационном пресс-центре Сил охраны и обороны «Юг», сегодня украиснкие морские пехотинцы получили возможность раскрыть уникальные подробности недавнего уничтожения вертолета.

Отметим, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 2Аллигатор» считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США.

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