В Херсонской области ВСУ сбили два российских «Аллигатора» за полчаса 2 24.10.2022, 16:51

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Стоимость такого вертолета - около $16 миллионов.

В понедельник, 24 октября, бойцы Вооруженных сил Украины смогли сбить два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, вражеские вертолеты были сбиты в период с 13:00 до 13:30 в Бериславском районе Херсонской области подразделениями одесской и херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования «Юг».

Отметим, ВСУ регулярно уничтожают вражеские Ка-52 на Херсонском направлении. Так, вчера, 24 октября, российский «Аллигатор» был сбит из пулемета.

Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США.

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