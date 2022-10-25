закрыть
25 октября 2022, вторник, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские войска запустили с территории Беларуси десять «Шахидов»

2
  • 25.10.2022, 11:42
  • 4,084
Российские войска запустили с территории Беларуси десять «Шахидов»

В Украине объявлена воздушная тревога.

Российские войска запустили десять «Шахидов» с территории Беларуси. Об этом сообщил «Украинской правде» спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Сейчас в нескольких областях Украины (в том числе Киевской) объявлена воздушная тревога.

Шахид — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип