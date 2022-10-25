Российские войска запустили с территории Беларуси десять «Шахидов» 2 25.10.2022, 11:42

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В Украине объявлена воздушная тревога.

Российские войска запустили десять «Шахидов» с территории Беларуси. Об этом сообщил «Украинской правде» спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Сейчас в нескольких областях Украины (в том числе Киевской) объявлена воздушная тревога.

Шахид — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».

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