Российские войска запустили с территории Беларуси десять «Шахидов»2
- 25.10.2022, 11:42
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В Украине объявлена воздушная тревога.
Российские войска запустили десять «Шахидов» с территории Беларуси. Об этом сообщил «Украинской правде» спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.
Сейчас в нескольких областях Украины (в том числе Киевской) объявлена воздушная тревога.
Шахид — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».