Макей находится в Иране 2 26.10.2022, 11:01

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Владимир Макей

Визит происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси.

Глава лукашенковского МИД Макей находится в Иране. 26 октября начался его официальный визит в эту страну, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отметим, что визит Макея происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси. Буквально вчера РФ запустила десять «Шахидов».

«Шахид» — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».

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