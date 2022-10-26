Макей находится в Иране2
- 26.10.2022, 11:01
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Визит происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси.
Глава лукашенковского МИД Макей находится в Иране. 26 октября начался его официальный визит в эту страну, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Отметим, что визит Макея происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси. Буквально вчера РФ запустила десять «Шахидов».
«Шахид» — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».