закрыть
26 октября 2022, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макей находится в Иране

2
  • 26.10.2022, 11:01
  • 1,656
Макей находится в Иране
Владимир Макей

Визит происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси.

Глава лукашенковского МИД Макей находится в Иране. 26 октября начался его официальный визит в эту страну, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отметим, что визит Макея происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси. Буквально вчера РФ запустила десять «Шахидов».

«Шахид» — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников