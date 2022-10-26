«Продукты в магазинах стали какие-то химозные» 26.10.2022, 11:20

2,724

Белорусы жалуются на дефицит и качество продуктов.

В последнее время поступают сообщения, что в белорусских магазинах наблюдается дефицит товаров. В частности — молочки. Также белорусы жалуются на качество продуктов. Сайт Charter97.org попросил читателей рассказать о ситуации в белорусских магазинах:

«В «Евроопте» за последние два месяца уже фиксировал два раза полное отсутствие молока в течении дня. На следующий день появлялось».

«Да. Магазин «Спар» на пересечении Лещинского и Матусевича в Минске. Пару дней назад с молочкой там было совсем печально».

«Зашел в «Мартинн» около вокзала — творога нет, остальная молочка — скудный выбор. Также не было синего винограда и арбузов, убрали некоторые ряды с бакалеей, что на полу стояли».

«Пошел в «Перекресток» — та же картина, творога нет, кукуруза в банках уже по 3,99. Куда катится?»

«Беллакт» перешел на использование некой импортозамещающей пленки, которая аж хрустит».

«Качество некоторых продуктов, которые я покупал, ухудшилось, теперь они по вкусу химозные стали.

Перестал покупать, выбор теперь стал не очень из того, что еще более менее. Молочка действительно поскуднела, даже в гипермаркетах. Сметану нормальной жирности выбрать не из чего, а молоко стали продавать даже по 600мл.

Яйца появились в упаковках, но почему-то количество производителей уменьшилось. Пиво «Аливария» было вкусное, насыщенное с горчинкой, теперь разливают бодягу, водой разбавили и пить невозможно. И так во всем, качество ухудшилось», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».