«Молочку даже уличные коты не хотят есть»8
- 26.10.2022, 14:11
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Белорусы сообщают о падении качества продуктов.
Сайт Charter97.org писал о дефиците в белорусских магазинах. В частности на полках стала пропадать молочка. Однако, как оказалось, нарекания есть не только из-за ассортимента, белорусы жалуются и на качество продуктов.
«В Лиде молочка есть, но она качества отвратительного, сливок нет. Немного лучшего качества — это лидская молочка. А вся остальная… Даже коты уличные не хотят есть», — пишет читательница из Лиды.
Ранее сайт Charter97.org писал о том, что в одном из «Еврооптов» Гомеля найден псевдомолочный продукт, «произведенный по технологиям сметаны». Она сделана из сухого молока и соевого масла.