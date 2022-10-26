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МИД Ирана: Лукашенко приедет в Тегеран

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  • 26.10.2022, 17:49
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МИД Ирана: Лукашенко приедет в Тегеран

Пособники российского террора объединяются.

Лукашенко скоро посетит Тегеран с визитом, сообщил сегодня глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Отметим, что с визитом в Иране находится глава МИД Лукашенко Макей. Визит происходит на фоне обстрелов Украины иранскими дронами с территории Беларуси. Буквально вчера РФ запустила десять «Шахидов».

«Шахид» — дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км. БПЛА широко используется россиянами под названием «Герань-2».

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