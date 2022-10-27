закрыть
27 октября 2022, четверг, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Молодечно начался дефицит масла

1
  • 27.10.2022, 13:19
В Молодечно начался дефицит масла

Людям в фирменном магазине молокозавода не отпускают этот товар.

В Молодечно началась нехватка масла, сообщают читатели сайта Charter97.org. Продукт отказываются продавать в нужном количестве в фирменном магазине местного молочного комбината.

«Сегодня столкнулась с ситуацией в магазине от молочного комбината Молодечно. В продаже есть подсырное масло, но его не отпускают людям, которые стоят в очереди.

А работникам предприятия (являются ли они такими, пропуск не показывали) отдают по 6-8 кг на руки, игнорируя стоящих людей, которые тоже хотели его приобрести», — сообщила местная жительница.

Напомним, ранее сайт Charter97.org уже писал о проблемах с молочкой в Беларуси. Люди жалуются на дефицит и падение качества продуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский