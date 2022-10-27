В Молодечно начался дефицит масла 1 27.10.2022, 13:19

Людям в фирменном магазине молокозавода не отпускают этот товар.

В Молодечно началась нехватка масла, сообщают читатели сайта Charter97.org. Продукт отказываются продавать в нужном количестве в фирменном магазине местного молочного комбината.

«Сегодня столкнулась с ситуацией в магазине от молочного комбината Молодечно. В продаже есть подсырное масло, но его не отпускают людям, которые стоят в очереди.

А работникам предприятия (являются ли они такими, пропуск не показывали) отдают по 6-8 кг на руки, игнорируя стоящих людей, которые тоже хотели его приобрести», — сообщила местная жительница.

Напомним, ранее сайт Charter97.org уже писал о проблемах с молочкой в Беларуси. Люди жалуются на дефицит и падение качества продуктов.

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