В Молодечно начался дефицит масла

В Молодечно начался дефицит масла1
- 27.10.2022, 13:19
Людям в фирменном магазине молокозавода не отпускают этот товар.
В Молодечно началась нехватка масла, сообщают читатели сайта Charter97.org. Продукт отказываются продавать в нужном количестве в фирменном магазине местного молочного комбината.
«Сегодня столкнулась с ситуацией в магазине от молочного комбината Молодечно. В продаже есть подсырное масло, но его не отпускают людям, которые стоят в очереди.
А работникам предприятия (являются ли они такими, пропуск не показывали) отдают по 6-8 кг на руки, игнорируя стоящих людей, которые тоже хотели его приобрести», — сообщила местная жительница.
Напомним, ранее сайт Charter97.org уже писал о проблемах с молочкой в Беларуси. Люди жалуются на дефицит и падение качества продуктов.