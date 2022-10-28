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В Беларуси засекретили цены на мебель от «Пинскдрева» и «Ами-мебель»

  • 28.10.2022, 17:19
В Беларуси засекретили цены на мебель от «Пинскдрева» и «Ами-мебель»

На сайтах предприятий убрали цены на продукцию.

В четверг не работали сайты крупных компаний: «Мегатоп», «Марко» и «Белвеста». Причиной стало техническое обслуживание, пишет сайт «Медиа-Полесье».

В пятницу утром в каталоге товаров на сайте «Пинскдрева» исчезли ценники. На сайте проводят технические работы.

Покупателям советуют связаться с менеджером.

Аналогичная ситуация на сайте «АМИ-мебель».

Интернет-магазин «Мила» закрыт до ноября. При входе на сайт, пользователи видят такую заставку.

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