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Белые штаны для Кремля

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 31.10.2022, 13:31
  • 6,534
Белые штаны для Кремля

Россия бросилась поздравлять нового президента Бразилии.

Пришли новости из Бразилии. Кандидат левых сил Лула да Силва – снова избран президентом страны. Великий геополитики тотчас отбил поздравительную телеграмму, писаную казенным слогом:

«Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях».

Да … Лучше бы написал, что в честь победы Лулы приказано всей администрации президента явиться на работу в белых штанах. Остап Бендер говорил, что в Рио-де-Жанейро носят белые штаны. Вот и РФ можно в знак дружбы …

В свободном мире меняются президенты и премьеры. Иной раз уходят и приходят. Лула да Силва уже был президентом в 2003-2010 годах. Лишь великий геополитик, словно трухлявый гриб сидит в октябрьском холодном лесу, покрытый инеем. Не нашел его в нужное время проходящий мимо грибник в резиновых сапогах.

Ой, простите-простите. Мы же забыли! Путин тоже менялся на время – пока он отходил в уборную с охраной из шести человек, поручил погреть свое кресло сердитому Мишутке. Впрочем, тогда тот был еще добрый – путь к виноградникам в Тоскане был открыт, частный самолет, яхта для жены были доступны. Жизнь, казалось, цвела весенними цветами, ласкала слух щебетом птиц.

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