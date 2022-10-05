Что такое «Гойда!» и откуда она взялась 14 Аркадий Бабченко

5.10.2022, 10:00

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Читайте историю, если хотите знать, с кем имеете дело.

Я гляжу, никто не знает, что такое «Гойда!». И откуда она взялась. Некоторые вспоминают знаменитую гусеницу Сорокина. Это, конечно, чушь собачья.

Историей я начал интересоваться лет пятнадцать назад.

Настоящих реальных источников немного. Большинство из них — именно те, которые и дают реальное описание вещей — написаны иностранцами.

Был такой Александр Гваньини, итальянский ученый муж, издатель, живший в Речи Посполитой. Так вот он составил «Описание Московии. О тирании великого князя Московии Иоана Васильевича».

Там очень много разных познавательных моментов. Целый парк кровавых аттракционов.

Но мне навсегда запомнился вот этот абзац:

«Когда же великому князю сообщили, что один сын канцлера Казарина остался в живых, он приказал искать его по всем областям и городам, пока не найдется. Когда его схватили и доставили в Московию, великий князь велел разорвать его на четыре части на четырех огромных колесах, придуманных для этой цели. Это орудие из четырех колес изобретено для пыток самим нынешним великим князем: к первому колесу привязывают одну руку, ко второму-другую, таким же образом- каждую ногу к остальным двум колесам. Каждое колесо поворачивают пятнадцать человек, и будь казнимый хоть железный, хоть стальной, но шестьюдесятью человеками, беспощадно тянущими в разные стороны, он разрывается на части. Сам же князь обычно созерцает самолично эту казнь, и когда человека разрывает, он громко кричит, ликуя, на своем языке: «Гойда, гойда!», как будто бы он совершил нечто выдающееся. Вся толпа знати и простонародья, стоящая кругом, обычно вторит своему государю теми же словами и рукоплещет. Ведь если он заметит кого-нибудь в это время с угрюмым и печальным лицом или услышит, что кто-нибудь не достаточно рьяно повторяет за ним «гойда, гойда», он тотчас приказывает своим приспешникам схватить и изрубить такого человека».

Ну и далее. Конкретно про «Гойда!»:

«У этого знатного мужа государь около года назад похитил жену, очень красивую женщину, вместе со служанкой; опозорив ее, он приказал их удушить и подвесить к притолоке в доме ее мужа, как мы сказали выше. Начальник конницы врывается в этот дом и захватывает его без труда; самого Мясоеда тащат на середину площади, и сам начальник отрубает ему голову акинаком. Совершив это преступное человекоубийство, он с мечом и окровавленными руками подходит к великому князю как будто после выдающегося подвига и говорит: «Светлейший господин и великий князь! Я с честью исполнил твое поручение». Тут великий князь, по своему обычаю, стал восклицать свое «Гойда, гойда!» и этот возглас с ликованием подхватила вся толпа».

«Когда князь убил этих храбрых мужей и знатных поляков своими руками, он начал восклицать, по своему обыкновению: «Гойда, гойда!», как будто бы одержал великую победу. Его ликование все подхватили тем же возгласом. Затем он сказал своим приспешникам: «Крушите мне, ребята! Ворвитесь в тюрьму и всех, кто попадется, без различия и без сожаления, всех рассекайте на части!»

«Наконец, чтобы не пропустить ничего на этом трагическом кровавом зрелище, великий князь предписывает вытащить на арену двести пленных бояр, поименно приказывая ставить их перед собой, осуждает их на смерть, и каждый из придворных по очереди отрубает им головы, а совершив это убийство, выходит перед глаза государя с окровавленными мечами и руками и со своим торжествующим возгласом «гойда, гойда!».

Там еще много чего интересного. Как отрезали куски от живых. Как в Александровскую слободу нельзя было пройти от вони отрубленных голов, плавающих во рве. Думаю, Тим Бертон свою знаменитую сцену в «Алисе» взял оттуда.

Как натянули пеньковый канат между домами, посадили на него промежностью опальную боярыню, и протянули по всей длине, стерев до половины.

Боярыня умирала еще несколько дней.

Новгород он просто утопил в крови.

Читайте историю. Обязательно читайте. Если хотите знать, с кем имеете дело.

Охлобыстин вот точно читал, например.

И именно к этому он и призывает. «Гойда» — это не какой-то абстрактный «призыв к действию», как он там втирал со сцены. Это призыв к совершенно конкретному действию. К убийству.

Ваш Сорокин — детеныш, не знающий жизни. Да, его содомитская гусеница опричников, действительно смешна.

Но реальность не смешна.

Она страшна.

В современном русском «гойда» трансформировалась в «айда»:

- Айда за пивом!

- Айда на химмаш, местных пи…ть.

- Айда укропов убивать!

Во множестве регионов — на севере и за Уралом, это слово имеет множественную форму: айдате.

- Айдате за пивом, пацаны!

- Айдате укропов убивать!

Вот так они знают, любят, ценят и лелеют свой великий и могучий русскочелюстной, ради которого они готовы убивать других.

Айдате…

Так что читайте, читайте историю. Нельзя недооценивать одичалых.

И тогда орки Толкиена покажутся вам вполне еще приличными существами.

Аркадий Бабченко site.ua

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