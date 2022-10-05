Стало известно, почему войска РФ стремительно терпят поражение в Херсонской области 6 5.10.2022, 11:46

10,200

Версия аналитиков американского Института изучения войны.

Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположение сил.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, элементы 126-ой бригады береговой обороны Черноморского флота действовала в этом районе без ротации с марта.

Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населенные пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.

Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта.

«Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями, это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке», - пишут аналитики.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».