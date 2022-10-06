Ракетный удар по Хмельницкой области из Беларуси: появились фото и видео последствий 9 6.10.2022, 17:39

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Всего было выпущено две ракеты.

Россияне сегодня рано утром, 6 октября, нанесли ракетный удар с территории Беларуси по одной из громад Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Всего было выпущено две ракеты. Около 6:00 в Шепетовском районе раздались взрывы. Удар наносился российскими реактивными бомбардировщиками с территории Беларуси.

Одна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений нет. Другая упала на пустыре. Зафиксированы небольшие повреждения домов. Погибших и пострадавших нет.

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