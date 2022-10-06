ВСУ освободили уже более 400 квадратных километров Херсонской области 1 6.10.2022, 19:42

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Ситуация развивается очень динамично.

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации более 400 км² Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире «Военного телевидения».

«Да, у нас успехи достаточно убедительные. Направления мы не называем, но уже более 400 км² Херсонской области освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», – отметила она.

Гуменюк добавила, что на южном фронте ситуация остается сложной, а ее развитие «очень динамично». В то же время украинские военные продолжают продвигаться – на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит на расстояние до 20 км.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 1 октября украинские войска взяли под контроль 29 населенных пунктов на херсонском направлении, пишет «Интерфакс-Украина».

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