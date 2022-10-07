Татьяна Северниец: Надеюсь, что эта Нобелевская премия мира даст толчок 7.10.2022, 15:11

Татьяна Северниец

Нужно больше усилий для освобождения всех белорусским политзаключенных.

Витебская активистка, мать политзаключенного Павла Северинца Татьяна Северинец прокомментировала для Charter97.org вручение белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира:

— Понятно, что официальные власти будут снова скалить зубы. Но для нас, для тех, кто сидит в тюрьмах и их родных, это не то чтобы большая надежда, ожидания и так далее. Я надеюсь, что эта Нобелевская премия даст толчок в первую очередь европейцам. Чтобы они уделили больше внимания нашим политзаключенным, поняли, что в тюрьмах сидят тысячи людей, и чтобы в этом направлении было приложено больше усилий, чем сейчас.

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