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Татьяна Северниец: Надеюсь, что эта Нобелевская премия мира даст толчок

  • 7.10.2022, 15:11
Татьяна Северниец: Надеюсь, что эта Нобелевская премия мира даст толчок
Татьяна Северниец

Нужно больше усилий для освобождения всех белорусским политзаключенных.

Витебская активистка, мать политзаключенного Павла Северинца Татьяна Северинец прокомментировала для Charter97.org вручение белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира:

— Понятно, что официальные власти будут снова скалить зубы. Но для нас, для тех, кто сидит в тюрьмах и их родных, это не то чтобы большая надежда, ожидания и так далее. Я надеюсь, что эта Нобелевская премия даст толчок в первую очередь европейцам. Чтобы они уделили больше внимания нашим политзаключенным, поняли, что в тюрьмах сидят тысячи людей, и чтобы в этом направлении было приложено больше усилий, чем сейчас.

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