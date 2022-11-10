«Дяде скоро 60, ему прислали повестку»: как в Беларуси проходит скрытая мобилизация 7 10.11.2022, 15:39

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Военкоматы массово обзванивают белорусов.

Официальная мобилизация в Беларуси так и не была объявлена, но военкоматы страны массово рассылают повестки и обзванивают военнообязанных. Якобы «для сверки данных».

Сайт Charter97.org спросил у читателей, затронула ли их скрытая мобилизация:

«Пришла повестка перед выходными на адрес, по которому я прописан. Сказали явиться для уточнения данных».

«Живу в Польше, приходили к маме, звонили в дверь и требовали подписать повестку за меня».

«В Могилевской области моему знакомому позвонили в ноябре и предложили прийти в военкомат, хотя в мае он уже был там».

«Офицер запаса из Бреста. Две недели назад звонили из военкомата. Уточняли данные, место работы, телефон рабочий, прописку, место проживания. Я живу и работаю в другом городе. У меня нет ни возможности, ни желания туда приходить лично. Оставили номер телефона, просили позвонить, если не могу прийти к ним лично».

«Дяде пришла повестка на конец ноября. Ему уже скоро 60, учился на военной специальности. Видимо, поэтому и прислали».

«Позвонили из военкомата Сморгони. Спросили, где на данный момент живу и работаю, так как я у них числюсь безработным».

«В мае звонили сыну моего знакомого, просто сказали явиться на беседу. Он служил срочником меньше года назад в ВВ. Сходил, предоставил паспорт, военное удостоверение. Проверили ВУС (военно-учетная специальность — ред.), бесед и агитации не было. Вчера опять звонили, после звонка сменил номер мобильного и зарегистрировал на родственников. Сейчас ждет рабочей визы».

«Моему сыну звонят и говорят, что надо в военный билет вклеить вкладку. Я узнала, что это та же повестка, только долгосрочная. То есть, если надо призвать, они могут просто позвонить. А если ты не явился в военкомат, то ты дезертир».

«На работу приезжали два военкоматчика, пытались вручить повестку нашему работнику ООО «Смартон». Отправили их обратно, так как работник территориально был на другом объекте. Дальше проходной их не пустили».

«Звонили в пятницу, уточняли данные. Молодечно».

«Мужу пришла повестка в военкомат, тоже для сверки данных. Жили в г. Крупки Минской области. Но мы почти месяц как уехали в Польшу. Также знакомым приходили повестки».

«Живу в Орше. Спрашивали паспортные, данные по детям, ВУС, наличие инвалидности».

«Мне 38 лет, живу и работаю в Витебске, есть семья и дети. Проходил срочную службу в 2003 году, командир саперного отделения. На сборах не был. 31 октября звонили из военкомата, спрашивали, где работаю, живу, семейное положение. На вопрос, какой у них интерес, женщина ответила: сверка информации. В военкомат не приглашали».

«Я из Бреста, 58 лет. По воинскому учету у меня ВУС 21600, лейтенант, служил на границе. Позвонили, сказали что звонят из войсковой части 92577, по-моему. Уточнили мои первичные данные, потом уточнили размеры формы. Сказали, что я приписан к их части и все. Самое интересное, даже комичное, что эта часть 120-я зенитная бригада в Барановичах, т.е. у людей серьезные планы на «действия» раз уж приписали пограничника в зенитную часть».

«Мой племянник только недавно демобилизовался. Живет в Солигорске. Ему звонили из военкомата, уточняли данные и сказали быть наготове. Служил, вроде, в охране сипатого».

«Муж работает на «Белтехосмотре». Звонили на работу — сверяют данные военнообязанных».

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