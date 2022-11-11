«Упаковки соков выставлены в стройный ряд, а за ними – пустота» 6 11.11.2022, 22:25

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Полки белорусских магазинов пустеют.

Представители бизнеса уверены: «сдерживание» цен неизбежно приведет к сокращению ассортимента. И спустя 30 лет после развала СССР в Беларуси вновь станет актуален термин «дефицит», который коснется всех без исключения товаров – и картошки, и машин.

Tochka.by решила проверить, как сейчас обстоят дела с ассортиментом товаров массового спроса в магазинах. Шла четвертая неделя с момента принятия «ценового постановления» совмина.

В соцсетях с регулярной периодичностью появляются новости о том, что с полок магазинов пропадают то стиральные порошки, то мясо, то чипсы, то заморские деликатесы.

Заглянули в «Евроопт», «Green», «Виталюр», «Мартин», а также в «Милу» и «Остров чистоты и вкуса».

В каждой торговой сети, если оценивать визуально, товаров поубавилось. В отделе бытовой химии гипермаркета «Green» на Каменной горке стало меньше импорта, в частности, моющих средств. Полки заполнены однообразным товаром, чтобы не было брешей. Но все же – выбрать есть из чего.

Меньше стало акций. Раньше сеть одаривала покупателей скидками чаще. Сейчас на распродажах есть моющие средства, газировка, кофе, сладости, наборы для пикников. Бонусные программы работают.

С такими наименованиями, как молочные продукты, мясные, колбасные изделия, – никаких вопросов. Всего хватает, плодоовощной продукции – тоже. Только одних яблок насчитали 8 позиций.

Выбор есть, а купить нечего?

К сети «Евроопт» рядовые потребители всегда были критичны. Мол, выбор есть, а купить нечего. И дело не только в ценах. Такое вот однообразное многообразие. После ценового регулирования, кажется, проблема усугубилась. Тех же импортных чипсов осталось «на два дня», а выбор белорусских– так себе.

Схожая ситуация и с напитками: выбор оскудел. Упаковки соков выставлены в стройный ряд, а за ними – пустота. Судя по всему, есть вопросы с запасами.

«Туго идут дела»

В сети «Мартин» местами зияют полки, нет газировки и соков. Точнее – есть, но явно не столько, сколько было раньше. Есть вопросы по соусам, преимущественно импортным. Емкости для пакетированного молока, сметаны и кефира – пустые.

Интересуемся у покупателя: «Это что, дефицит?».

По словам мужчины, магазин «Мартин» он любит за более демократичные цены, но в последнее время покупать здесь стало нечего.

- Проще уже до «Евроопта» дойти 500 метров, там выбор больше. Видно, тут туго идут дела, – предполагает он.

«Такая ситуация не навсегда»

В магазинах "Виталюр" тоже с ассортиментом неразбериха. Особенно скудны полки с молочными продуктами. То есть купить любое из наименований можно, а вот с выбором производителя – все непросто.

. Причем как крепких, так и слабоалкогольных напитков, пиво в том же списке.

- Навсегда так?, – интересуемся у сотрудн

Удивительно, но то же касается и алкоголя эту проблему, – отметила девушка на том конце провода.

Связано ли это напрямую с последними решениями властей по ценам, сотрудница «Виталюра» ответила уклончиво: «Сложно что-то конкретно сказать, но сейчас наша задача одна – поскорее решить эти вопросы».

Куда пропал шампунь?

Примечательно, что трудности с поставкика колл-центра торговой сети.

- Нет, такая ситуация не навсегда. Действительно, есть трудности с ассортиментом, но наши специалисты много работают над тем, чтобы как можно быстрее исправитьами некоторых товаров наблюдаются и в сетях, которые занимаются преимущественно продажей бытовой химии и косметики.

Так, в одном из магазинов «Мила» опустели полки с импортными шампунями, где-то нехватка импортных средств для укладки волос.

В «Острове чистоты и вкуса» в ряде магазинов пропал алкоголь и некоторые продукты питания. Вместо них в один «прозрачный» ряд расставлена косметика. Куда-то исчез и лак для волос от некоторых производителей.

- Пока на некоторые товары приостановлены поставки. Ожидаем поступлений, – сухо прокомментировали ситуацию представители торговой сети.

Интернет-торговля дает сбой

Есть вопросы и с приобретением товаров в интернет-магазинах. Так, на сайте emall.by серьезно урезан ассортимент продуктов питания.

Если еще месяц назад можно было заказать белорусское молоко от разных производителей, либо оформить доставку разнообразной сырной и мясной продукции, то сейчас эти разделы выглядят откровенно печально.

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