Одна из лучших баскетболисток Беларуси Елена Левченко завершила карьеру 3 12.11.2022, 9:42

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Во время революции 2020 года спортсменка стала одним из символов протеста.

В ночь с 11 на 12 ноября по минскому времени известная белорусская баскетболистка Елена Левченко объявила о завершении карьеры. В посте в Instagram спортсменка сказала о нелегком пути, который был на протяжении выступлений (операции, жизнь вдали от семьи, смена континентов), но назвала это «самым удивительным опытом, о котором когда-либо могла мечтать».

Сайт zerkalo.io опубликовал главное из насыщенной событиями биографии уроженки Гомеля.

Титулы и экзотика

Последним клубом в карьере Левченко был «Панатинаикос», с которым белоруска стала чемпионкой Греции в 2021-м. Потом были полтора года без профессиональных выступлений. Елена тренировалась и, видимо, до последнего хотела найти новую команду, но это не привело к успеху. И баскетболистка решила поставить точку.

В богатой карьере 39-летней центровой из Гомеля были клубы с трех континентов. Она играла в Европе, США и Азии. Помимо золотой медали в Греции, Левченко — чемпионка Литвы (2007), чемпионка России (2009, 2012), чемпионка Польши (2011). Трижды была бронзовым призером Евролиги (2008, 2009, 2012).

Поиграла в таких известных баскетбольных клубах как УГМК из Екатеринбурга, «Галатасарай» (Турция) и «Висла» (Краков). Провела несколько сезонов в Китае, где ей порой крепко доставалось от соперниц, и добиралась до экзотичного Ливана.

Финал и борьба

Едва ли не главное событие на клубном уровне в биографии Елены случилось в 2010 году. Она участвовала в финале WNBA — женском аналоге сильнейшей баскетбольной лиги мира. Центровая выступала в форме «Атланты».

Левченко окончила колледж в штате Западная Виргиния. А в WNBA играла в трех клубах: «Шарлотт», «Вашингтона» и «Атланты». В 2010 году последняя команда из этого списка с белоруской в составе вышла в финал, где уступила в трех матчах «Сиэтлу» (77:79, 84:87, 84:87).

— Если брать истории финала женской НБА, то именно этот финал был настолько напряженным, потому что мы проиграли три очка, два очка и одно очко (на самом деле два очка, три и три. — Прим. ред.). Таких финалов в женской НБА не было. Все три игры. И, конечно же, даже сам факт того, что я стала чемпионкой конференции, сам факт того, что поиграла в женской НБА, для меня уже было достижением. Ну не хватило нам немножко, — вспоминала Елена в марте 2021-го.

Сборная и сенсация

2010 год вообще стоит для белоруски особняком. Не успев огорчиться поражению в финале WNBA, Левченко отправилась в расположение сборной на чемпионат мира в Чехии. Благо она хорошо знала требования Анатолия Буяльского и быстро вписалась в команду.

Белоруски сотворили тогда сенсацию, легко обыграв в ¼ финала Россию — 70:53. Наша команда была очень близка и к медалям, но в полуфинале уступила в овертайме хозяйкам турнира (77:81), а в матче за бронзу — испанкам (68:77). Левченко была признана лучшей центровой чемпионата. Она набирала в среднем за матч 14,8 очка и делала 8,8 подбора.

С Еленой в составе сборная Беларуси добилась и других своих самых значимых успехов. В 2007 году завоевала бронзу чемпионата Европы. Еще дважды (2009, 2015) была на Евро четвертой. Дважды играла на Олимпиаде (2008, 2016).

Перемены и Окрестина

Но не меньше, чем своей карьерой, Левченко наверняка запомнится многим гражданской позицией. Она участвовала в маршах свободных спортсменов и выступила за перемены после августа-2020. Отсидела 15 суток на Окрестина после задержания в аэропорту.

— За пару дней до моего ареста в шопинг-центре встретила Настю Веремеенко. Мы начали беседовать о том, что происходит в стране, она четко дала понять, что не поддерживает нас, «бэчэбэшников». Потом утверждала, что все тексты нам, ребятам из SOS_BY, пишет [журналист] Сергей Щурко, что видео нам кто-то делает не за просто так, что в роликах мы произносим не свои слова, — говорила Левченко о взглядах своей многолетней коллеге по сборной.

А вот как Елена отреагировала на начало войны в Украине:

— Я 28 лет посвятила спорту и да, долгие годы была аполитичным спортсменом. До 2020 года. Этот год изменил мое сознание: я встала на сторону добра, у меня не возникало даже капельки сомнения, что я поступаю правильно. Спортсмена сразу начинают упрекать: «спорт вне политики», «куда ты лезешь» — просто обесценивают как человека и как гражданина. Будто если ты спортсмен, то ты просто кусок мяса без прав, без интеллекта и без своей позиции.

Она призвала российских спортсменов не оставаться в стороне и говорить о том, что происходит в Украине.

Травмы и упорство

Белорусская федерация баскетбола ни словом не обмолвилась об аресте спортсменки. Впрочем, Левченко еще задолго до выборов впала в немилость БФБ. Ее лишили ставки в национальной команде, причем лично многолетнего лидера сборной никто не проинформировал.

Естественно, Левченко этого не забыла.

— Я не заканчивала игру за национальную сборную. Меня уволили. Без предупреждения. Это было еще осенью в 2019 году. Я не смогла после травмы поехать на чемпионат Европы и меня просто убрали. А когда меня арестовали, моя федерация, можно сказать, родная федерация, даже не поддержала меня морально психологически, ни слова поддержки.

Она не слишком любит говорить о травмах, операциях. Но, несмотря на сутки на Окрестина и длительное восстановление, в 2021-м Елена сумела вернуться в баскетбол и в очередной раз стать чемпионкой.

— Я настолько благодарна Богу… Когда я закончила университет, у меня было на тот момент уже четыре операции на коленях. Многие ставили на мне крест. Наверно, моя трудоспособность, мое упорство, любовь к баскетболу сыграли роль, — признавалась Левченко.

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