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Лукашистам выбили последние зубы  

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  • Артем Черников
  • 13.11.2022, 14:56
  • 11,898
Лукашистам выбили последние зубы  

В мире этот феномен принято называть «эффектом Стрейзанд».

Прихлебателей режима всю их «карьеру» сопровождает страшное проклятие: все, что они пытаются запретить, убрать или ограничить - моментально становится флешмобом. К примеру, после запрета забастовки в нашей стране количество локальных страйков выросло. Неделю назад в Ганцевичах работницы ООО «Полоцкая ягода» выбили с нанимателя обещанную зарплату обыкновенной забастовкой. До этого случая пересмотра указа о «регулировании цен» добились предприниматели, а в мае «Минский молочный завод № 1» добился повышения зарплат тем же путем. Лукашисты обломались по-полной, а белорусы поняли, что забастовки работают.  

И такая динамика наблюдается во всем. В начале ноября группу TOR BAND и их социальные сети признали экстремистскими. Итогом стало повышение внимания к группе, десятикратный прирост прослушиваний на музыкальных платформах и упоминаний. Более того, люди, которые были незнакомы с их творчеством, наконец услышали и полюбили треки, которые так сильно раздражают лукашистов.   

На этой неделе в элитный список запретов вошла фраза «Жыве Беларусь!». После чего в поисковых запросах Google-статистика протестного лозунга белорусов приблизилась к тем пикам, которые были в 2020 году во время протестов. Твиттер, Инстаграм, Фейсбук - белорусы во всех соцсетях отреагировали на запрет упоминанием хештега #жывебеларусь. И, похоже, что этот флешмоб с нами надолго. 

В мире этот феномен принято называть «эффектом Стрейзанд» - попытки изъять или запретить определенную информацию приводят лишь к ее более широкому распространению. 

Удивительно, но именно лукашисты больше, чем кто-либо, занимаются пиар-кампанией белорусского протеста. Ведь это вовсе не единичные случаи. На протяжении двух лет после протестов любой их запрет становится флешмобом, активно распространяющимся в сетях. Их трусость даже перед такими безобидными вещами, как музыка, фразы, символика - просто не оставляют им места для маневров. Каждый такой флешмоб в ответ на их безумные указы выбивает лукашистам оставшиеся зубы. Не удивлюсь, если, осознав это, они внесут в список экстремистов самого диктатора, в надежде, что это заставит народ полюбить его. Но, к их большому сожалению, никакой социальный эффект не способен привить любовь к убийце. 

Социальный феномен белорусов приведет нас к победе. Народ, столкнувшийся со злом, прицельно мочит диктатора песнями, листовками, локальными страйками, фразами в сетях. Холуи же, загнанные в тупик бесконечными приказами Лукашенко подавить протестное настроение в Беларуси, теперь лишь наращивают его. Патовая ситуация. Теперь любой их шаг ведет к краху диктатуры. В стране, где пробито экономическое и правовое дно, запугивания больше не работают. Сейчас мы наблюдаем синусоиду, которая достигла нижней точки и по восходящей стремится вверх к справедливости и демократии. 

Жыве Беларусь!  

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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