закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 18:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня — день рождения белорусской Жанны Д’Арк

4
  • 13.11.2022, 16:58
  • 2,894
Сегодня — день рождения белорусской Жанны Д’Арк

Как сражалась за вольность Отчизны Эмилия Плятер.

Девушка со знаменем в руках, ведущая на смертный бой вооруженных повстанцев. Свинцовый ливень и вражеские пушки не страшны ей, потому что смерть не властна над вечностью. А имя Эмилии Плятер, вольнолюбивой литвинки, давно стало символом подвига во имя Отчизны. Оно вдохновляло патриотов Польши и Литвы на бой во имя правды и свободы, пишет «Литвин».

Литва и Польша увековечили память о ней, изобразив портрет на купюрах своей валюты. Биологами назван сорт удивительного цветка клематиса ее именем.Ее называют «белорусской Жанной Д’Арк», «польской Девой» и «литвинкой Плятер». Сегодня исполняется 217 лет со дня рождения графини Эмилии Броель – Плятер.

Появилась на свет Эмилия Плятер в 1806 году в Вильно. Отец Франтишек Ксаверий Плятер и мать Анна Моль жили не очень дружно, поэтому дочь с матерью поселяются в одном из собственных имений Витебской губернии Ликсну Динабургского уезда( на данный момент территория Латвии).

Огромная библиотека, имеющаяся в имении, оказала большое влияние на мировоззрение девочки, она много времени проводила за чтением книг. Математика и история стали ее любимыми науками, а француженка Жанна Д’Арк и литвин Тадеуш Костюшко – кумирами, вдохновлявшими на славные дела.

Повзрослевшая Эмилия увлекается фольклором, она собирает и поет белорусские песни и немного сочиняет сама. Ей нравится исполнять белорусские танцы простых людей в частности «Лепятуха» и получалось у нее это великолепно. А еще, вспоминали современники, девушка умела так вдохновенно и печально голосить, как это делалось то у деревенского простого люда, когда литвины оплакивали усопших близких.

Польские, белорусские и литовские патриоты негодовали по поводу царских порядков в Речи Посполитой, их возмущало коронование царя Николая I в качестве короля Польши. Неспокойным и грозным был 1830 год в польских и литвинских землях. Никто не хотел мириться с произволом и деспотией, пришедшими вместе с царскими полками с Востока.

Мечта патриотов о возрождении своей родины и ее границ 1772 года снова канула в лету к 1830 году. А между тем французы поднялись на баррикады, протестуя против абсолютной монархии. Их пример вдохновил и народы былого Речи Посполитой.

29 ноября в Варшаве вспыхивает волнение. Узнав о начале повстанческого выступления, Эмилия наносит визиты близким, знакомым и родственникам, призывая неравнодушных людей, к подготовке к восстанию в Литве и Беларуси. Кузены помогают ей в разработке дерзкого плана. Девушка всерьез предлагала захватить Динабургскую крепость. Планы не осуществились, но Эмилия была признана лидером и посвящена в рыцари – Девы с соблюдением всех старинных обрядов.

В местечке Дусяты 29 марта 1831 она вновь выступает с призывом к людям подниматься и бороться с врагами веры и Родины. За очень короткое время, благодаря единомышленникам ею был собран отряд в несколько сот человек: стрелки, пешие и конные, косинеры. Храбрую девушку патриоты боготворили, называли «стягом освободительного движения». Она вела их в бой с воодушевлением.

Эмилия действовала решительно. Сначала ее отряд проводит нападение и уничтожает почтовую станцию, а с ней и небольшой отряд царских солдат. Спустя некоторое время повстанцы литвинской Жанны Д’Арк соединяется с вооруженными силами генерала Ширмана и захватывает Езеросы.

Боевая слава Эмилии складывается не только из ее отваги. Лихая наездница, замечательный стрелок и фехтовальщица – вот краткий перечень ее военных навыков. Она была мужественным, честным, добрым, искренним в своей вере человеком. Тем и снискала любовь и уважение не только в среде военных, но и среди простого люда.

Эмилия была простой, открытой, приветливой, но то, что она не простолюдинка, а происходит из знати, скрыть было невозможно. С ней обходились очень тактично, деликатно и вежливо. Она стала примером, воодушевляющим других женщин по всей Европе на борьбу против деспотизма, а в Польше и Литве против царя и его палачей.

Эмилия увлекала за собой в бой повстанцев, изумляя врагов храбростью.

После соединения повстанческих войск и польской армии генерала Хлоповского девушке было предложено принять командование 1-й ротой в 25 линейном полку, присвоен чин капитана. Явление для того времени небывалое для женщин.

В Ковно в ее честь был дан бал. Но едва отгремели звуки оркестра, как Эмилии вновь пришлось вести своих солдат в атаку. 19 июня 1831 года под Вильно отважные повстанцы потерпели поражение, понесли большие потери. В бою под Шавлями происходит перелом, смелости и мужества Плятер и военных навыков повстанцев уже недостает для побед. На военном совете повстанцев было предложено разделить армию на три части и продвигаться в разных направлениях.

Лучше смерть, чем бесчестие

Эмилия узнав об этом, предпочитает не выполнять приказ, а отступать в Пруссию. «Лучше погибнуть с честью, чем закончить таким позором!» - вот ее слова. Направляясь в Варшаву, с целью объединится и продолжить борьбу с еще воюющими подразделениями, она заболела. Голодная и холодная военная жизнь подорвали здоровье девушки-капитана.

Вначале ее приютили в доме крестьян, затем больную и ослабленную приняли в своем доме Обламовичи. Под видом учительницы она будет жить у них до своей кончины. Известно, что окончательно сломила ее весть о том, что Варшава взята царскими войсками и восстание подавлено. На 25-м году своей жизни 23 октября 1831 года Эмилия покинула этот мир. Адам Мицкевич, познакомившись с историей литвинской Жанны Д’Арк, пишет стихотворение «Смерть полковника», которое прославляло шляхту из Вильно в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко