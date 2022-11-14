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В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных

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  • 14.11.2022, 20:13
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В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных

Тендер объявил военный комиссариат Брестской области.

Военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на понедельник, 14 ноября.

«По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью пополнения потерь идет подготовка мобилизованного вражеского личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее его перемещение в районы ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Брестской области значительно растет социальное напряжение. В частности, речь идет о районах, где размещают прибывающие подразделения вооруженных сил России.

Местные больницы перегружены работой с российскими военными, массово болеющими из-за неудовлетворительных условий в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в лечении гражданам Беларуси.

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