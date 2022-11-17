Алексей Мельник: Для ВСУ возник благоприятный момент 17.11.2022, 12:27

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Есть ключевые причины, которые не дают российской армии адаптироваться к войне.

После успешного наступления ВСУ на юге и взятия Херсона возникает вопрос: удастся ли Украине продолжить освобождение оккупированных территорий или война перейдет в более позиционную фазу.

Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— Давайте начнем с того, как Украине удалось такое успешное наступление на юге?

— Успехом «Херсонской операции» и того, как она была проведена (не пришлось штурмовать такой большой город), является эффективная подготовка.

В первую очередь — это уничтожение линий снабжения, логистики, то есть создание условий, при которых противник не в состоянии удерживать плацдарм. Кроме того, не прекращались активные боевые действия, причем не просто артиллерийские удары по основным линиям коммуникации и командным пунктам.

Одновременно с этим продолжалась активная контратака на различных участках. Все это в комплексе привело к тому, что российское командование пошло на принятие таких решений.

— Учится ли российское военное командование на своих ошибках?

— Есть классическое выражение, что «генералы всегда готовятся к прошлой войне». Наверное, в украинской тактике тоже были некоторые приемы, взятые где-то из классических учебников, но при этом очень много корректив было внесено из опыта проведения операций Объединенных сил на Донбассе. Особенно ценны перемены, связанные с тем очень свежим опытом, который Украина получала с февраля этого года.

Нельзя также исключать тот фактор, что все это время (не только последние восемь лет, но и раньше) Украина активно сотрудничала с НАТО как с организацией, так и с отдельными странами Альянса. В Украине работали четыре тренировочные миссии, которые готовили солдат на уровне индивидуальной подготовки, подготовки подразделений, кроме этого была группа советников стратегического уровня. Этот комплекс факторов также позволил Украине применять более передовую тактику чем то, что мы наблюдали со стороны России.

Возвращаясь к вопросу, учится ли российская сторона, то по отзывам наших военных они также способны анализировать свои собственные ошибки, в некоторых ситуациях россияне перенимают украинский опыт. Но есть ключевые причины, которые не позволяют России настолько быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, как Украине. Прежде всего — это очень централизованная система командования, то есть отсутствие инициативы на низовом уровне, права проявлять эту инициативу. Эта ситуация знакома украинским военным по первым годам операций на Донбассе, когда разрешение на открытие огня на уровне батальона приходило или запрашивалось у центрального командования. У России пока что во многом сохраняется эта очень строгая вертикаль и отсутствие делегирования полномочий на низовой уровень.

— Принято считать, что зимой военные действия будут менее активными. Насколько такое мнение является верным?

— Есть очевидные аргументы, что зима создает дополнительные трудности не только для военных действий, но и для любой активности. Начиная с того, что перед военными, которые находятся на открытых позициях, встает вопрос обогрева и сохранения их здоровья. Элементарно люди простужаются. Это касается всех, а особенно тех, которые находятся, мягко говоря, в некомфортных условиях. Опять-таки, есть и ограничения в плане техники, может ли она эксплуатироваться настолько же эффективно, как летом или нет.

Есть определенный спектр ограничений по погодным условиям, когда низкие температуры и снежный покров создают дополнительные демаскирующие факторы. Если таких моментов очень много, они позволяют сделать выводы, что интенсивность боевых действий может уменьшиться.

Как оно будет на самом деле? Думаю, что нужно дождаться и посмотреть, поскольку при всех этих ограничивающих факторах есть вопрос сохранения инициативы на поле боя. Для украинских сил сейчас возник благоприятный момент. Нельзя останавливать наступление, потому что тогда вы позволяете врагу перегруппироваться, ввести дополнительные резервы, оборудовать линии обороны. Эти факторы имеют противоположное влияние на принятие решений. Но как оно будет — покажет обстановка.

— Какое направление теперь может стать приоритетным для ВСУ?

— Тяжело определить или прогнозировать, где именно будет нанесен следующий удар. И это также характеризует успешную тактику, которую применяло командование Украины.

Одновременно готовятся наступательные действия на нескольких направлениях. В зависимости от того, где наиболее благоприятные условия, там и осуществляется очередной прорыв. Это не значит, что другие позиции будут каким-то образом оголены или ВСУ сконцентрируются только на каком-то одном направлении. Противник тоже это все отслеживает, если своевременно раскрывает замысел — значит вероятность успеха такой операции снижается в разы.

— Какая победа ВСУ может заставить Путина уйти из Украины: взятый Мелитополь, Донецк, освобожденный Крым?

— На мой взгляд, говорить о каком-то населенном пункте или участке фронта, который может переломить ситуацию полностью, было бы неправильно.

Можно предположить, что какие-то очередные прорывы или перерезание российской группировке доступа к тому же Мелитополю или Мариуполю, могут спровоцировать процессы, после которых можно будет сказать, что уже полностью переломился ход войны. Однако пока украинская армия только двигается в этом направлении.

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