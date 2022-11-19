«Кубик», «летучий корабль», шалаш: дома белорусов, которые удивляют фантазией 2 19.11.2022, 11:30

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Их хозяева оригинально подошли к воплощению своей мечты о крыше над головой.

Начиная возведение дома, белорус выкладывается по полной. Стройке подчинены мысли, время, зарплата и подработка. Все ради результата — коттеджа мечты, в котором и самому будет приятно жить, и другим потом продать не стыдно. Что и говорить: не успеешь отъехать от города, как на глаза начинают попадаться дома всех форм, цветов и размеров. Журналисты нашли в базе сервиса «Дома и квартиры» Onlíner интересные объекты, которые заставят удивиться.

«Летучий корабль»

Современные дома начинают теснить классические коробки «о четырех прямых стенах и скатной крыше». В новых коттеджных поселках можно увидеть немало любопытных проектов. Но таких, как этот, увы, пока недостроенный дом, почти не встретишь: очень смелое и дорогостоящее решение, особенно если собирать его не из заводских панелей (СБК когда-то предлагал нечто подобное), а «по кирпичику».

Дом, напоминающий летучий корабль, находится в Ратомке, на улице Майской. Не заметить его, проезжая мимо, невозможно: над первым уровнем нависает огромный объем, как будто два контейнера крест-накрест поставили. Выливается все это в почти 450 кв. м общей площади.

Коттедж построили в 2021 году. Монолит, газосиликат, битумная черепица — вот составные части коробки. Внутри, как, впрочем, и снаружи, — непаханое поле: работать и работать, вкладывать и вкладывать.

«Есть две террасы (50 кв. м. и 60 кв. м.). Потолки на первом этаже — 3,4 м, на втором — 3 м. Панорамные окна. Готовность дома — 72%. Участок 19,73 сотки в пожизненно наследуемом владении. Дорога до коттеджа заасфальтирована.

Хорошее месторасположение. В трех минутах ходьбы расположен продуктовый магазин. В пяти — Заславское водохранилище. Отличное транспортное сообщение. В одной минуте ходьбы находится остановка общественного транспорта», — радо дать подробности агентство недвижимости.

За дом, который в итоге должен выглядеть так, хотят выручить немалую сумму: почти 450 000 рублей ($185 000 по курсу). В пересчете на один метр получается немного — всего тысяча рублей, но надо понимать, что в объект надо вложить едва ли не столько же, чтобы было красиво, уютно и достойно первоначальной задумки.

«Кубик»

От «гигантизма» перейдем к минимализму. Вот такой скромный по площади домик, вызывающий улыбку, продается в СТ «Зеленый сад». Г-образная терраса с навесом, панорамные окна, березки на участке — красота, пусть и в небольших объемах.

Внутри есть отделка, так что до заселения — рукой подать.

«Ровный участок, огорожен забором, готов к посеву газона. Сохранены молодые деревья. Дом пригоден для круглогодичного проживания. Изготовлен из современных материалов — ЦСП и ГСП.

Сделано утепление пола, стен и крыши. Установлены панорамные двухкамерные окна ПВХ. Коммуникации: сезонный водопровод, местная канализация (два колодца по два кольца, переливная), электричество 220/380 вольт (разведено по дому), электрическое отопление (теплые полы), система естественной и принудительной вентиляции (с датчиками влажности и температуры), система безопасности (датчики движения, открытия дверей, дыма, газа, сигнализации и видеонаблюдения), газ по улице.

Сосед только с одной стороны, плотность застройки невысокая. Рядом приличные соседи и современные дома. Многие живут круглогодично. Хорошие подъездные пути. Асфальт до участка. Дорога регулярно чистится зимой. 600 метров до остановки общественного транспорта (автобус до ст. м. „Восток“). В нескольких километрах в Логойске вся инфраструктура», — уточняет агентство.

Общая площадь домика — всего 35 кв. м. Впрочем, даже спальня здесь выделена — на чердачном этаже. Детям такое точно понравится. За такую прелесть планируют выручить 72 500 рублей, или $30 000 по курсу.

Шалаш

Этот дом может оставить равнодушным только абсолютно бесчувственного человека. Ну как можно не умиляться, глядя на жилой шалаш. Кажущаяся компактной, но на самом деле 80-метровая постройка находится в СТ «Мара-Росинка».

Самое интересное, конечно, находится внутри. Как же можно разместиться в таком пространстве? Очень даже неплохо, причем на двух уровнях. И своим санузлом: все как и положено в XXI веке.

«Участок огороженный — 8,6 сотки. Удобные подъездные пути. Быстрый выезд на трассу. Баня, детская горка, спортсооружение для лазания, место для парковки авто.

Дом построен в 2022 году по каркасной технологии из дерева, стены утеплены каменной 200-мм ватой, кровля из мягкой черепицы. Печное, электрическое отопление, центральное водоснабжение, электричество, местная канализация, газ проходит рядом.

Панорамное остекление, энергосберегающие стеклопакеты. Полы с подогревом (электрические). На первом этаже находится просторная кухня-гостиная, кладовая для хранения колясок, велосипедов, совмещенный санузел с душевой. А также атмосферная печь-камин. На втором этаже жилая комната.

Рядом магазины, супермаркеты, детские сады, школа, поликлиники, лес, в пяти минутах ходьбы озеро. В 3 км расположен город Заславль», — ориентирует на местности собственник.

Этот чудо-дом планируют продать за 120 670 рублей (по курсу на сегодня — $50 000).

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