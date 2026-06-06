CNN: Израиль создал сеть секретных объектов в нескольких странах для операций против Ирана 6.06.2026, 14:10

Военных и сотрудников спецслужб разместили на территории Азербайджана и не только.

Пока шла война с Ираном, Израиль тайно разместил своих военных и сотрудников спецслужб на территории Азербайджана, а также использовал сеть секретных объектов в других странах региона, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

По данным телеканала, израильские силы действовали в нескольких районах на юге Азербайджана у границы с Ираном. Некоторые из этих позиций якобы находились примерно в 100 километрах от иранского города Тебриз, который подвергался ударам Израиля во время конфликта.

Источники утверждают, что на территории Азербайджана были размещены десятки израильских военнослужащих, включая бойцов спецподразделений, сотрудников разведки «Моссад» и элитных поисково-спасательных подразделений. Они занимались разведкой, сбором информации и операциями с использованием беспилотников.

Сообщается, что объекты в Азербайджане входили в сеть секретных военных баз Израиля в нескольких странах, включая Ирак, ОАЭ и непризнанное государство в Африке Сомалиленд. Первоначально размещенные там подразделения рассматривались как возможные спасательные группы на случай экстренных ситуаций, однако впоследствии их стали использовать также для военных и разведывательных задач.

В посольстве Азербайджана в США заявили, что «решительно отвергают необоснованные утверждения о предполагаемом использовании территории Азербайджана для операций против третьих стран».

Израильские власти официально эти сведения не комментировали.

Между тем, по данным CNN, сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в сфере безопасности развивалось задолго до войны. Страны поддерживают тесные военно-технические связи: Азербайджан поставляет Израилю значительную часть нефти, а Израиль продает Баку современное вооружение и системы противовоздушной обороны.

Телеканал отмечает, что наличие таких объектов позволяло Израилю расширить возможности для операций вокруг территории Ирана и поддерживать удары по целям внутри страны на протяжении всего конфликта.

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