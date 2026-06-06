15-летняя украинка сенсационно стала чемпионкой Европы по шахматам 2 6.06.2026, 14:17

1,138

Анастасия Гнатышин

Фото: fakty.ua

Львовянка Анастасия Гнатышин выиграла в грузинском Батуми.

15-летняя львовянка Анастасия Гнатышин повторила достижение 17-летнего харьковчанина Романа Дегтярева и сенсационно стала чемпионкой Европы по шахматам, который финишировал в грузинском Батуми, пишут «Факты».

В последнем туре Анастасию, которой 12 июня исполнится 16 лет, в матче с Клаудией Гутонь из Польши устраивала ничья, и она ее добыла. С 9 очками из 11 возможных (8 побед, 2 ничьи, 1 поражение) Гнатиышин опередила целых 130 конкуренток и стала четвертой в истории украинской чемпионкой Европы. Украинка в итоговом протоколе опередила испанку Сабрину Вегу Гутьеррес, Ольгу Баделко из Австрии и Нургюль Салимову из Болгарии, которые с 8,5 очка разделили «серебро».

Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

До Гнатышин дважды сильнейшими на континенте становились одесситка Наталья Жукова (2000, 2015 годы), харьковчанка Анна Ушенина (2016), а также триумфовавшая в 2005-м и 2008 году экс-львовянка Екатерина Лагно, которая со временем предала Украину и сейчас выступает за РФ.

Кстати, сенсационный успех чемпионки Украины по рапиду-2025 и обладательницы «бронзы» национального первенства по классическим шахматам-2025 Гнатышин позволил ей набрать 215 рейтинговых очков и подняться в мировом шахматном рейтинге с 233-й на 17-ю позицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com