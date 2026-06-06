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Министр обороны Польши встретился с Будановым

  • 6.06.2026, 15:03
Министр обороны Польши встретился с Будановым
Кирилл Буданов и Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Przemysław Keler/KPRP

Было подчеркнуто, что обе страны являются партнерами в вопросах безопасности.

В субботу, 6 июня, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов встретился в Польше с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

Об этом Косиняк-Камыш написал в социальной сети X.

Глава Минобороны Польши заявил, что его страна и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.

«Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее», – сказал он.

По его словам, во время встречи с Будановым он «четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА».

«Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», – добавил Косниак-Камыш.

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