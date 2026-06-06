закрыть
6 июня 2026, суббота, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГПСУ: Со стороны Лукашенко возможны провокации в направлении Киева и западных областей Украины

6
  • 6.06.2026, 14:03
  • 1,846
ГПСУ: Со стороны Лукашенко возможны провокации в направлении Киева и западных областей Украины
Александр Демченко
Фото: ukrinform.ua

Украинские пограничники предупредили.

Пограничники не исключают провокаций, которые могут возникнуть из Беларуси в направлении Киева или западных областей. Сейчас РФ все чаще использует воздушное пространство Беларуси для запуска беспилотников по Украине.

Украинцам следует готовиться к худшему сценарию, который предусматривает втягивание Россией Беларуси в войну против нашей страны. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей Украины.

«Могут быть провокации и по направлению Киева, могут быть провокации по западному участку с целью перерезания логистических путей», — отметил представитель ГПСУ, подчеркнув, что Украине следует быть готовой к худшим сценариям, но оставаться максимально устойчивой и сильной.

Сейчас, также рассказал Андрей Демченко, на территории РБ нет дополнительных подразделений страны-агрессора, которые бы представляли угрозу для нашего государства. Однако, РФ продолжает давить на Минск и запускает свои дроны через территорию Беларуси, которые в дальнейшем летят через Киевскую или Житомирскую области. За последние несколько недель, по его словам, ГПСУ фиксирует увеличение такой тактики.

Напомним, что 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Киев уже имеет подготовленный план из 500 целей.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина