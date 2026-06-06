Волк из зоопарка Гродно стал героем трогательной истории 6.06.2026, 14:53

Все началось в 2009 году.

В зоопарке Гродно умер волк Теплон. В память о животном сотрудники зоопарка рассказали трогательную историю о нем.

«В 2009 году в Гродненском зоопарке появилась пара волков — наши знаменитые Теплон и Петра. Поселились они в просторном вольере и предусмотрительно подружились с директором. Жизнь у них была сытая, спокойная и размеренная», — рассказали в зоопарке.

Но несколько лет назад в возрасте 16 лет умерла Петра, Теплон остался один. Хотя чувствовал он себя неплохо, сотрудники зоопарка понимали: волк с каждым днем становится старше, нужно подыскивать ему замену.

«В Беларуси найти волка — не проблема. Но удивительно: по каким-то необъяснимым (почти мистическим) причинам сделки по волчатам постоянно срывались. Между тем Теплоша слабел: он уже не линял на лето, плохо видел и слышал, все более непослушными становились его задние лапы. Но даже в таком ослабленном состоянии Теплон питался самостоятельно. В это сложно поверить, но мясо мы давали ему цельными кусками, с которыми старый волк справлялся без особых усилий!» — рассказали в зоопарке.

В конце мая у зоопарка появилась очередная возможность приютить двух волчат. Сотрудники стали готовить необходимые документы. И в день оформления бумаг Теплон впервые за всю свою долгую жизнь отказался от еды.

«А наутро, после отъезда специалистов за волчатами, Теплоша тихо и спокойно ушел на радугу. Наверное, многие скажут, что это просто совпадение. Но мы точно знаем: Теплон ждал почему-то именно этих волчат. Волчат, которые, по его мнению, станут нам настоящими друзьями, а ему и Петре — достойной сменой. Спасибо тебе за заботу, Теплошка-картошка! Беги по мягким облачкам к своей любимой Петре», — попрощались с волком сотрудники зоопарка.

Волки Теплон и Петра

Скриншот: видео Гродненского зоопарка

Два новых волка уже живут в зоопарке и понемногу привыкают к нему.

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