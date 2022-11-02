«Для подрыва вертолетов под Псковом были использованы люди, которые работают на месте» 2 2.11.2022, 11:55

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Эксперты раскрыли новые детали дерзкой операции.

Главное управление разведки Украины сообщило, что в Псковской области 31 октября уничтожили сразу три российских боевых вертолета. Пара ударных Ка-52 «Аллигатор» и один тоже ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник». Еще две соседние машины серьезно пострадали. Цена каждого вертолета – в районе $16 миллионов. И Ка-52, и Ми-28Н предназначены для уничтожения бронированной техники, могут вести разведку и указывать цели артиллерии. Все произошло глубоко в российском тылу. Более чем в тысяче километров от Белгорода, в 670 км от Москвы и в 350 от Санкт-Петербурга. Кадров с места происшествия нет, но есть публикации в российских медиа. Например, о трех взрывах пишут «Известия». Только в своей публикации они пишут о том, что машины «повреждены», а не уничтожены.

В то же время в социальных сетях и мессенджерах опубликованы кадры якобы подготовки этой диверсии. На них человек в камуфляже со спрятанным лицом собирает предмет, похожий на взрывное устройство, а потом прячет его в корпусе вертолета. Метаданные ролика ни о чем не говорят, восстановить геолокацию по ним невозможно. Тем не менее это видео публикует ряд украинских медиа, в том числе «Цензор.нет».

«Не говорим, что это мы сделали: партизаны, Главное управление разведки или Силы специальных операций. В Украине разведывательные действия могут проводить как минимум три разведки. Служба безопасности Украины и Силы специальных операций могут вести разведывательную работу за границами страны. Я не буду рассказывать формы и методы, их очень много. Можно работать за счет агентуры самих россиян, можно (я сейчас не про Россию и Украину) работать за счет людей, которые подготовлены для работы за границей. Можно работать от третьей страны, в которой есть наемники. Много форм и методов есть. Когда ты находишь цель, ты работаешь от цели прежде всего. Находишь цель, смотришь, какие есть возможности, а потом возможности сопоставляешь», – говорит полковник СБУ Роман Костенко.

«Весь механизм я объяснять не буду, у кого есть желание, пусть почитает соответствующую литературу, но считаю, что это полностью возможно. Это все вместе: коррупция, бардак, который там на территории военных частей. Все оружие за деньги можно купить. Есть и люди небезразличные к Украине, которые готовы помогать. Словом, разрабатывается целая операция не за день и не за месяц, но понемногу-понемногу – и потом есть какой-то результат», – объясняет ветеран АТО, украинский диверсант Евгений Панов.

Еще два собеседника «Настоящего Времени» предполагают, что взрывы в Псковской области могли устроить граждане России, который сотрудничают с украинской разведкой.

«Буквально год назад у себя в фейсбуке выставлял фотографии с этого аэродрома Остров-5, куда залезли какие-то русские блогеры и фотографировали все вертолеты, которые там стоят. Они все нерабочие. Их можно поднимать, ремонтировать, что-то с ними делать. Но там у них какие-то проблемы. То там с двигателями, то там стекло было разбито, еще что-то такое. И они выложили кучу этих фотографий именно с этой части. Я так понимаю, что наши просто аккуратно это все проверили, убедились, что это правда, и провели то, что провели. Эти машины были боевые, но не на ходу. Там, может, что-то поломалось, но его просто переместили, он стоит и ждет своей очереди, когда его отремонтируют. Скорее всего, были использованы люди, которые там на месте работают. Этих людей очень много», – считает генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации существуют три крупных известных российских, как они себя называют, партизанских объединения. Первое, самое известное, это «Легион свободы России» или «Свобода России». Потом у них есть такие БОАК – какие-то боевые анархисты-коммунисты и «Боевые революционеры». Как они себя декларируют в интернете, так я и повторил их названия. Кроме этого, наши украинские спецслужбы поддерживают, по крайней мере через телеграм-каналы я вижу, близкие к нашим спецслужбам, распространение информации, что привлекаются к сотрудничеству разные патриоты России, которые хотят бороться с путинским режимом. И за финансовое вознаграждение участвуют в каких-то операциях. Провезти на машине, спрятать в грузовой машине самодельное взрывное устройство, тротиловую шашку 200 граммов, она небольшая, с детонатором. Это можно засунуть в покрышку грузовой машины. Представьте, если мы клистроны покупали и возили сюда в Украину. Это такие устройства для С-300, для комплексов ПВО. Что такое провезти тротиловую шашку на военный аэродром – это не проблема», – уверен Владимир Жемчугов, Герой Украины, луганский партизан.

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