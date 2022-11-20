Шольц под овации зала выдвинул Путину ультиматум 13 20.11.2022, 14:11

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Канцлер Германии напрямую обратился к главе РФ.

Риторика Берлина в отношении Кремля ужесточается. Канцлер Германии Олаф Шольц отошел от тактики усмирения агрессора и публично выдвинул ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину.

Выступая на национальной конференции Социал-демократической партии Германии, Шольц призвал Москву к прекращению агрессии, сообщает Spiegel.

Канцлер Германии дал понять, что единственный шанс для РФ добиться мира - это освободить от своего военного присутствия украинские территории.

«Мы посылаем четкий сигнал российскому президенту: прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины... Никто не имеет права присваивать чужую территорию», - заявил канцлер Германии. Его заявления сопровождались бурными овациями зала.

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