БелАЭС может превратиться в «грязную бомбу»? 1 22.11.2022, 8:25

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фото: ТАСС

Радиация способна достичь Риги или Варшавы.

Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на территории Беларуси, в том числе — и на БелАЭС.

Насколько сегодня это реальный сценарий? Сайт Charter97.org попросил старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса дать свою оценку:

— Трудно сказать. Если Россия к этому будет готова, то все-таки больше вероятность, что они сделают что-то на атомных станциях в самой Украине — на Запорожской АЭС и других объектах.

Если террористические акты готовятся, то они должны быть частью этой войны и преследовать определенные цели. Террористический акт против атомной станции в Беларуси может определенным образом связываться с войной, но напрямую он подействовать на ситуацию вряд ли сможет.

Литовские власти и службы с начала войны находятся в состоянии повышенной готовности. Идет обмен информацией с другими западными странами, источниками разведки. Литовские власти готовы к любым сценариям, но информации о том, что готовятся к такому сценарию, у меня нет.

БелАЭС станет «грязной бомбой»?

Известный российский физик-ядерщиа Андрея Ожаровского в комментарии сайту Charter97.org рассказал, какие последствия может нести теракт на АЭС в Островце:

— Любую атомную станцию можно использовать в качестве «грязной бомбы», в качестве источника радиационной опасности, потому что на любой работающей атомной станции в большом количестве присутствуют искусственные радионуклиды. Я не могу комментировать данные разведки, но мы знаем, что атомные станции иногда взрываются и без всякого внешнего воздействия. Так было в Чернобыле, где из-за недостатков конструкции взорвался реактор. Также станции взрываются из-за природных явлений, как было на Фукусиме. Хоть АЭС и готовилась к таким явлениям, как землетрясение и цунами, но оказалось, не всем варианты были учтены.

И, конечно, если какие-то злоумышленники готовят или хотят сделать из атомной электростанции источник радиационной опасности, это не представляет для них особого труда. Самое опасное — заминировать реактор. Если он находится в рабочем состоянии, а белорусский реактор сейчас как раз таки включили, значит, он находится под большим давлением — около 16 Мегапаскаль, температура там около 300 градусов Цельсия. При разрыве трубопровода первого контура, парогенератора (что еще хуже) или самого реактора, накопленные там радионуклиды выходят в ту самую защитную оболочку. Если она каким-то образом злоумышленниками будет разрушена, то не будет барьеров, которые могли бы сдерживать распространение радионуклидов. Я знаю несколько сценариев, которые более реалистичны, чем я вам описал, но я бы предпочел о них не разговаривать. Специалисты их и так знают, а давать советы неспециалистам о том, как именно превратить любую атомную станцию в что-то похожее на Чернобыль, я не хочу.

Под угрозой не только Вильнюс, но и Варшава, и Рига

В своей оценке Андрей Ожаровский опирается на данные исследования flexRISK, проведенного в 2012-м году:

— Австрийские исследователи по заказу своего правительства провели оценку различных атомных станций Европы. Они взяли самый тяжелый сценарий выброса, но несвязанный с военными действиями или диверсией. Ученые рассматривали аварии, вызванные внутренними причинами. ЧП, вызванное диверсией, может привести даже к более серьезным последствиям.

Исследование дает набор возможных сценариев выпадения различных радионуклидов в результате аварии, в том числе — и на Островецкой атомной станции. Они применили свою модель и к российским атомным станциям, украинским и белорусской. Уже в 2012-м году было известно, какой тип реактора будет использоваться и где именно он будет находиться.

Австрийцы просчитали различные варианты и составили возможные карты выпадения цезия-137. Почему выбран цезий — это то, что будет видно в случае аварии, то, что дозиметристы, находящиеся на земле, сразу зафиксируют. На картах желтым цветом обозначены зоны, которые могут быть загрязнены настолько, что там будут проблемы с сельским хозяйством.

Часть продуктов по действующим нормам будет относиться к отходам и не сможет быть использована. Красным цветом — зоны, в которых потребуются мероприятия по защите населения, возможно временное укрытие или другие меры. На территориях, обозначенных бордовым цветом, будет больше чем 10 мегабеккерелей на квадратный метр — это зоны, где потребуется эвакуация и отселение населения. Конечно, внутри каждой зоны могут быть участки почище и погрязнее, то есть не факт, что в желтой зоне не потребуется отселение граждан. Все зависит, грубо говоря, от направления ветра.

Загрязнение может рассечь Беларусь, а может и Литву, ведь станция находится фактически на границе. Есть сценарий, когда может долететь до Риги или до Варшавы. Ничего, собственно говоря, не поменялось со времен Чернобыля, когда радионуклиды распространялись на сотни километров. В Могилевской области до сих пор есть населенные пункты, в которых нельзя жить из-за этого чернобыльского цезия. Так и здесь, хоть реакторы и основаны на другом физическом принципе, но для окружающей среды важна мощность реактора, количество делящихся материалов и отходов, которые при аварии выбрасываются.

При авариях, вызванных внутренними причинами или действиями злоумышленников, загрязнению могут подвергнуться огромные площади, сотни квадратных километров. Максимальная дальность, куда может долететь, если мы говорим про сельское хозяйство, то это 200-300 километров. Если мы говорим про эвакуацию людей, то это порядка одной сотни километров, возможно и двух.

Еще раз повторюсь — это научные данные, исследование, которое проводил институт наук о земле, расположенный в Вене. Это не материал активистов или представителей самой атомной промышленности.

Я напомню, что когда Островецкую атомную станцию строили, проводились общественные слушания. Там врали, что воздействие этого российского атомного реактора составит не больше 600-800 метров и три километра воздействия на сельское хозяйство. Но на самом деле это не совсем так.

На тех самых слушаниях в Островце, на которых меня арестовывали, чтобы я не рассказал, как обманывают граждан, белорусские власти показывали абсолютно не соответствующие действительности оценки.

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