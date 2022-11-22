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Макей, Хренин и Вольфович полетели в Ереван транспортным самолетом

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  • 22.11.2022, 18:54
  • 9,322
Макей, Хренин и Вольфович полетели в Ереван транспортным самолетом
иллюстрационное фото

Фотофакт.

Лукашистов Владимира Макея, Виктора Хренина и Александра Вольфовича отправили в Ереван транспортным самолетом Ил-76МД. Фотографии необычного груза опубликовала БелТА.

Почему лукашенковская верхушка полетела на совещание ОДКБ не на представительских самолетах или пассажирским рейсом, не сообщается.

«Условия полета были достаточно спартанскими даже для высоких должностных лиц, но атмосфера исключительно рабочая», — прокомментировали в БелТА этот полет.

В Армении минские чиновники примут участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

23 ноября Ереван посетит и Александр Лукашенко.

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