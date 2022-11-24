ВСУ организовали для войск РФ «дорогу смерти» на Юге 5 24.11.2022, 12:21

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События разворачиваются по сценарию «Чернобаевка-2», только в ускоренном темпе.

После бегства из Херсона россияне перебросили свои дополнительные силы на восточный фронт, где происходят наиболее ожесточенные бои, пишет «Эспрессо».

Бахмут и Донецк

Окраины Донецка и Бахмута – это единственный участок фронта, где россияне ведут наступательные действия, впрочем, за последнее время никуда не продвинулись. Тяжелее всего бойцам Сил обороны на восточных околицах Бахмута и Соледара . Враг пытается протиснуться в Авдеевку, а также продолжает штурмовать КПП Майорск, о взятии которого заявлял еще на прошлой неделе. Наибольшие успехи московиты имеют на восточных окраинах Донецка, в частности, в Опытном и северной части Марьинки.

В то же время возле Угледара их план стремительно прорвать украинскую оборону и выйти на Кураховское направление с треском провалился. Несмотря на то, что ВСУ вышли из южной части Павловки, враг так и не сумел закрепиться в ней, поскольку его уничтожает наша артиллерия.

Впрочем, оккупанты не оставляют идеи снова развить наступление на Курахово, а потому проверяют на прочность все участки фронта от Павловки до Большой Новоселки . Особенно жарко сейчас в Золотой Ниве и Пречистовке. ВСУ достают врага чувствительными точными ударами, как, например, последний в Макеевке, где сожгли подвижной состав цистерн с топливом.

Луганщина

Инициатива на этом участке фронта снова перешла к украинским воинам, которые увеличили усилия для окончательного перерезания трассы Сватово – Кременная в районе Площадки и Краснопоповки. Враг не совершает никаких масштабных атак, а только готовит линию обороны. ВСУ ведут наступление на Сватово с севера, штурмуя Куземовку, медленно, но уверенно продвигаются вперед. После объявления об эвакуации гражданского населения из Кременной, Рубежного и Северодонецка создается впечатление, что враг не планирует насмерть стоять за эти населенные пункты. Тем более подмечено, что свежие пополнения оккупантов, которые появляются на этом направлении, не идут на передовую, а окапываются вблизи Старобельска, готовя новую линию защиты.

Несмотря на это, оттягивая неизбежное отступление, словно по инерции, россияне все еще атакуют Белогоровку. Контраргументом для них стала уничтоженная колонна живой силы, которую ВСУ догнали в Сиротино, что на окраине Северодонецка.

Херсонщина и Запорожье

Именно на южном фронте на наших глазах события разворачиваются по сценарию «Чернобаевка-2» только в ускоренном темпе. Если на Правобережье Херсонщины ВСУ долгие месяцы готовили условия, позволяющие провести блестящую операцию по освобождению Херсона, то на Левобережье такие условия уже существуют. Крымский путь, работающий в полмощности, неспособен насытить фронт достаточным количеством боеприпасов для наступления, только для сдерживания. Все остальные железнодорожные пути, пролегающие через Мелитополь, находятся под плотным огневым контролем ВСУ, своими ежедневными обстрелами только ускоряют закономерный результат – очередной жест «доброй воли». В последнее время украинская артиллерия уничтожила железнодорожный мост в Черниговке, нанесла удары по узловой станции в Веселом, а также по Камыш-Заре, Нижним Сирогозам и Новобогдановке, то есть по всей протяженности железнодорожного пути. Также особенно часто стали взрываться склады в Васильевке и в близлежащих селах. Возможно, здесь было много рашистов или генштаб что-то задумал.

В Херсоне объявлена эвакуация. Как и ожидалось, оккупанты начали беспрестанно расстреливать город с другого берега Днепра. Но чувствуется, что здесь артиллерия сил обороны имеет существенное преимущество в точности. Украинские войска разгромили военные склады или били по скоплению врага в Олешках, Горностаевке, Каховке, Голой Пристани, Большой Лепетисе и, а также Михайловке, что у Скадовска.

Особенно интересны действия ВСУ на Кинбурнской косе. Генштаб просит сохранять информационную тишину, но обещает хорошие новости. Тем более, что на днях на косе HIMARS выкосили ряд опорных пунктов захватчиков. Деоккупация этого живописного уголка Украины позволит не только снять опасность артиллерийских обстрелов Очакова, но и подготовить сухопутную операцию по освобождению Левобережья Херсона и всего юга Украины.

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