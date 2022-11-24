Российские военные развернули в Беларуси полевой госпиталь 2 24.11.2022, 12:55

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В нем уже работают 124 медика.

Российский телеканал «Звезда» сообщил, что в Беларуси развернут полевой госпиталь. В данном госпитале трудятся 124 медика: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи. В нем есть приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека.

Ранее сообщалось, что в Беларуси военные медики начали лечить мобилизованных россиян, которые проходят военную подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Медицинскую помощь военным РФ оказывает медотряд специального назначения 432 главного военного клинического медицинского центра ВС РБ.

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