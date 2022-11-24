Военные РФ подняли бунт в Сибири 15 24.11.2022, 13:06

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Мобилизованные заявили, что воевать за «спасибо» не хотят.

Мобилизированные россияне из Екатеринбурга устроили бунт из-за «кидалово» с выплатами. Они заявили, что воевать за «спасибо» не хотят.

Об этом сообщает российское издание E1.RU. Мобилизированные, которые находятся в учебном центре в Тюмени, заявили, что за месяц им так и не поступила зарплата.

Однако по их словам, командование заявляет о планах отправить их на войну.

«Нас, около 150 человек, просто забросили в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчетов за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас все еще не оформили, а через неделю уже отправка», – заявил один из призывников.

Они также посетовали на отсутствие гуманитарной помощи.

«Призывникам из других регионов есть гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобилось, остатки, своего ничего нет», – отметил «мобик».

«Просим вас разобраться как можно быстрее, потому что в любой момент нас могут отправить защищать свою родину задарма и спасибо. Просим решить проблему», – резюмировал военный РФ.

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