Лукашенко угрожает Украине «уничтожением»66
- 24.11.2022, 14:03
- 19,584
Диктатор призвал Киев к переговорам.
Лукашенко, принимающий участие в войне в Украине, призвал Киев к «мирным переговорам». Белорусский диктатор начал угрожать украинскому государству «уничтожением»:
— Дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.
Отметим, что в последнее время Россия добивается начала переговоров с Украиной для того, чтобы поставить войну на паузу.