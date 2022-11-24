Лукашенко угрожает Украине «уничтожением» 66 24.11.2022, 14:03

19,584

фото: anadolu agency

Диктатор призвал Киев к переговорам.

Лукашенко, принимающий участие в войне в Украине, призвал Киев к «мирным переговорам». Белорусский диктатор начал угрожать украинскому государству «уничтожением»:

— Дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.

Отметим, что в последнее время Россия добивается начала переговоров с Украиной для того, чтобы поставить войну на паузу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».