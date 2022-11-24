закрыть
24 ноября 2022, четверг, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко угрожает Украине «уничтожением»

66
  • 24.11.2022, 14:03
  • 19,584
Лукашенко угрожает Украине «уничтожением»
фото: anadolu agency

Диктатор призвал Киев к переговорам.

Лукашенко, принимающий участие в войне в Украине, призвал Киев к «мирным переговорам». Белорусский диктатор начал угрожать украинскому государству «уничтожением»:

— Дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.

Отметим, что в последнее время Россия добивается начала переговоров с Украиной для того, чтобы поставить войну на паузу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип