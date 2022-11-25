Дядя Степа спился 10 Ирина Халип

25.11.2022, 12:05

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Ирина Халип

Население Беларуси минус чечерский колледж.

Районная газета «Чечерский вестник» аж захлебнулась от восторга, описывая, как 16-летнего подростка арестовали прямо в колледже, в актовом зале, на глазах у одногруппников. Теперь, пишут чечерские журналисты, он точно все осознал, потому что «выглядел не просто растерянным». И вообще, утверждает районная газета, это очень хорошо и полезно – проводить такие публичные заключения детей под стражу, потому что такие мероприятия здорово остужают горячие головы.

Материал щедро сдобрен фотографиями с логотипом «Чечерского вестника». То есть публичный арест был спланирован заранее, с приглашением журналистов, звонком в колледж – «мы вам тут сейчас показательное «маски-шоу» устроим, так что организуйте собрание в актовом зале к такому-то времени, чтобы побольше зрителей было». На фотографиях за трибуной стоит прокурор в форме и зачитывает постановление о задержании, заодно рассказывая присутствующим, каким суровым будет наказание для этого подростка. Прокурор, администрация колледжа, организовавшая общий сбор в актовом зале, приглашенный корреспондент «районки», шестеро милиционеров, причем двое картинно заламывают руки парню, который не сопротивляется. Постановка, которую лучше было бы не показывать. Потому что хорошую критику такое бездарное шоу не соберет даже в голодном и охочем до зрелищ обществе.

Девочки в актовом зале на фотографии выглядят подавленными. Одна плачет, другая прижимает ладонь ко рту, третья в оцепенении. Силовики что, всерьез думали о воспитательном воздействии своего шоу, а не о психологической травме, которую сейчас наносят подросткам? Причем и тому, кого арестовывают, и тем, кого вынуждают на это смотреть. Газета шершавым языком плаката пишет, что «случай послужит уроком для других парней и девушек, которым выбор жизненного пути делать самостоятельно». Так они и сделают выбор - теперь уж точно не в пользу родного государства, наслаждающегося издевательствами над своими гражданами, в том числе над детьми. Начнут искать вакансии и женихов за границей, стипендии на обучение и кредиты на открытие бизнеса, изучать миграционное законодательство. Население Беларуси минус чечерский колледж - за один день.

Я не знаю: возможно, тот подросток действительно совершил преступление и заслуживает наказания. Но публичное унижение к наказаниям по закону не относится. В «районке» статья обвинения стыдливо замалчивается, хотя парня совершенно спокойно называют юным преступником без всякого суда. Впрочем, не будут критиковать профессиональный уровень «Чечерского вестника» - думаю, и без меня он всем понятен. Зато в газете цитируется местный прокурор, который с трибуны рассказывает всем присутствующим, что за грубое нарушение общественного порядка группой лиц из хулиганских побуждений подростку грозит арест, ограничение или лишение свободы на срок до 6 лет. Замаскировались, как Василий Иванович в анекдотах: и без всяких уточнений ясно, что речь идет о части 2 статьи 339 – хулиганство, совершенное группой лиц. Ладно, с этим все понятно, вопросов нет. Вопрос есть совершенно иной: сограждане, носящие форму, вы зачем снова так подставились?

Мальчик был на занятиях в колледже, а значит, не скрывался. И проводить спецоперацию было совершенно бессмысленно. Можно было прийти домой, тем более что, согласно УПК, в случае задержания несовершеннолетнего родителям нужно сообщить об этом немедленно. А чечерские правоохранители сначала позировали перед камерой местного корреспондента, потом читали лекцию собравшимся подросткам о вреде хулиганства, потом зачитывали обвинение, потом наверняка чаевничали с директором колледжа. Все как-то недосуг позвонить родителям и сообщить, что их ребенок арестован, - уж очень много разных вещей отвлекает. И главная из них – глубокое и тотальное пренебрежение законами и прочими правилами, за соблюдение которых этим согражданам вообще-то деньги из наших налогов платят.

И еще немного об отношении государства к подросткам. Приятельница недавно рассказала, как пыталась отправить сына, борющегося с подростковыми прыщами, к дерматологу. Нашла хорошего дерматолога в частном медицинском центре, позвонила записать мальчика на консультацию – и ей сказали: вы что, мамаша, мы не можем по инструкции подростка принять без родителей и мазь от прыщей ему выписать; вы должны прийти с ним, и паспорт предъявите, что он ваш сын, а не какой-нибудь там племянник. Мазь от прыщей без согласия родителей?! Да ни за что! Врач подростка не примет. Зато силовики «примут» со всем своим удовольствием. И еще в газете покажут и расскажут.

Так что пусть не удивляются потом, что выросшие дети предпочтут платить налоги в тех странах, где дядя-полицейский для граждан – такой же герой, как Супермен или Бэтмен, а не в той, где даже дядя Степа спился и ссучился.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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