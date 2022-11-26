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Соловьев устроил истерику в прямом эфире и призвал расстреливать российских военных

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  • 26.11.2022, 11:26
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Соловьев устроил истерику в прямом эфире и призвал расстреливать российских военных

Пропагандист пожаловался, что Россия столкнулась с неожиданным «типом войны».

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстреливать российских военных, отступающих или попадающих в плен во время боев в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандист призвал отменить на территории РФ мораторий на смертную казнь.

«Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - расстрел», - заявил Соловьев.

Неудачи на фронте пропагандист объяснил тем, что Россия «воюет с НАТО».

«Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться», - сетует Соловьев.

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