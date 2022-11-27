«Нью-Джерси» Шаранговича расправился с «Вашингтоном» Протаса 27.11.2022, 11:22

Хет-триком у победителей отметился Джек Хьюз, признанный первой звездой матча.

«Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уверенно победил «Вашингтон» — 5:1. Хет-триком у победителей отметился Джек Хьюз, признанный первой звездой матча, сообщает pressball.by.

Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович провел на льду 18 минут 23 секунды (из них 3.22 в меньшинстве и 0.14 в большинстве), набранными очками не отметился, нанес 1 бросок и закончил встречу с показателем полезности «0». Шарангович прервал результативную серию из пяти матчей кряду.

У проигравших еще один белорусский форвард Алексей Протас провел на льду 10.03 и также не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «0».

Нью-Джерси — Вашингтон — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

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